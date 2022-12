Una judoca compostelana en el podio

Montse Pardo Iglesias se graduó en Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE y participó en dos foros de debate ante la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Prepara oposiciones a la Abogacía del Estado. En el plano deportivo, su mayor logro en el judo es la Medalla de Bronce del Campeonato de España, recién conseguido, y antes logró un tercer puesto en los campeonatos de España de Cadete y Universitario, así como dos cinco puestos en Copas de Europa Junior y Cadete. Paralelamente destacó en deportes complementarios al judo, colgándose en sambo varios oros nacionales y un quinto puesto en el campeonato de Europa, y en grappling y grappling gi (jiujitsu) una plata y un oro nacional.

-¿Se te hizo mucho de rogar esta medalla? ¿Cuál fue tu primer intento?

-Mucho no, muchísimo. Llevo toda una vida entrenando este deporte y a nivel senior esta es mi primera medalla nacional. El año pasado no competí porque me coincidió con el campeonato del mundo de sambo. Y en años anteriores lo máximo que conseguí fue quedar séptima.

-Regresas de Madrid tras el podio en el Campeonato de España en Judo, ¿qué se siente?

Felicidad, muchísima muchísima felicidad. Esta medalla representa que con esfuerzo todo se consigue. Y que hice bien en no rendirme cuando a veces parecía que nunca lo iba a conseguir. Y, a la vez un poco de tristeza porque me tocó enfrentarme a dos muy buenas amigas en la competición, ojalá nos pudiéramos haber subido las tres al pódium, pero confío en que otro año sea así.

-Antes habías conseguido oro nacional en grappling y triple oro en sambo... ¿fue lo mismo?

No, pese que me hicieron muchísima ilusión porque subirse a lo alto del cajón siempre es un sentimiento de adrenalina indescriptible. El nivel en el judo es mucho más alto porque es un deporte olímpico y por ende tiene mayor tasa de participación y de gente que se dedica en cuerpo y alma a ello, por lo que esta medalla aunque sea de bronce sabe a oro (¡o casi a diamante!). Además, el judo es el deporte en el que llevo desde los 10 años, por lo que esta medalla representa el sueño de una vida.

-Pese a tu juventud llevas un carrerón en artes marciales, ¿cuándo nació tu afición?

Empezó a los 10 años en mi colegio, en Santiago. Yo era una niña muy deportista, pero ningún deporte llegaba a engancharme, los probaba todos y los dejaba todos pero el judo fue amor a primera vista.

-¿Santiago tiene infraestructura para practicar este deporte?

Para practicar judo desde luego. Pero para practicar judo a alto nivel no. Y es que el judo de alta competición requiere muchas horas de entrenamiento y un grupo de compañeros que busquen el mismo objetivo y estén dispuestos a entrenar hasta los sábados o puentes.

-Has tenido entrenadores en Santiago y Madrid, ¿qué significan para ti?

De mis entrenadores de Santiago que decir... Nico que fue mi primer entrenador, hizo que me enamorase de este deporte. Manuel que me enamorase de la competición y que me empezase a tomar esto en serio. Además, han seguido apoyándome estos años en la distancia que siempre es un gusto. De mis entrenadores de Madrid, tengo que destacar a Carlos Sotillo el ha sido el que me ha dado todas las herramientas para conseguir esta medalla. No solo enseñándome y puliéndome como deportista a nivel técnico y táctico ( y es que aprender de un varias veces olímpico es un honor) si no también, haciéndome parte de su club, un club que se ha convertido en familia. También tengo otros entrenadores que forman parte de la familia Judo Club Sotillo y que me han ayudado a formarme en este deporte, Rui, Raquel...

-Entre tus compañeros, de la tierra y madrileños, ¿con quién te gusta compartir este premio?

Puff... tanta gente. Mi padre en primer lugar, que es mi mayor fan y va a todas mis competiciones. También con mis amigos, entrenadores y compañeros, tanto de mi tierriña como con los de mi nueva casa que es Madrid. También con el resto de mi familia para que no se celen, y con mi novio que ha tenido que aguantar miles de viajes y horas de entrenamiento.

-¿Tu judoka de referencia en España y en el resto del mundo?

En España, mi amiga Estrella, es una grandísima judoka a nivel técnico y ha tenido también una gran lucha, en la que nunca se ha rendido hasta conseguir su tercer puesto (el suyo a nivel europeo eso sí ja ja). En el mundo, me encantan la francesa Clarisse Agbegnenou de -63 kg o la holandesa Sanne Van Dijke de -70 kg.

-Habrás visitado muchos países... ¿mereció la pena?

Es una de las mejores partes de este deporte, te deja conocer mundo y a gente de culturas muy diversas. Te ayuda a abrir la mente. Con el sambo me he ido entre otros sitios a Uzbequistán, un país al que probablemente nunca habría ido (y que probablemente si no llego a haber estudiado RRII tampoco sabría de su existencia jaja) y con judo a Serbia, Italia, Francia, Alemania, Austria...

-Qué estudiaste y qué quieres ser de mayor?

Estudié Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE, Madrid. En un futuro (que esperemos que no sea demasiado lejano) me gustaría ser abogada del Estado. Tampoco descarto, ya para un futuro más lejano, meterme en política y quien sabe, por soñar, pues no me importaría nada acabar trabajando en el COI.

-¿Es compatible el deporte con una oposición tan dura como la Abogacía del Estado?

Así a priori, la respuesta es no. Abogacía del Estado es una oposición que requiere 10-11 horas de estudio diarias, y cuando entras en convocatoria más. Y el deporte de alto nivel requiere no solo dos entrenamientos diarios si no, dormir bien, sesiones de psicología, viajes, estrés... al final son muchas horas al día y desgraciadamente los días tienen solo 24 horas. Pero, yo he decidido apostar por el trabajo duro e intentarlo, aunque me lleve más años sacarme la oposición creo que merece la pena compatibilizarlo con lo que me ha hecho y me hace más feliz en esta vida, el judo. Eso sí, el año que entre en convocatoria, el deporte tendrá que quedar en un segundo plano.

-¿Cuántas horas le dedicas cada día a una cosa y la otra?

Actualmente de lunes a sábado, 8-9 horas al estudio y 3 al deporte también de lunes a sábado porque el entrenamiento dura 2 horas pero me queda bastante lejos de casa.

-¿Lo mejor y lo peor del judo? ¿Y de la oposición?

Del judo lo peor es que es un deporte durísimo mentalmente. Puedes haberte hecho 17 horas de viaje para perder en los primeros 10 segundos del combate e irte a tu casa. Que es tan duro físicamente que te duele todo y no puedes permitirte parar de entrenar, yo he ido mil y una veces al entrenamiento con esguinces, los vendas, aprietas los dientes y para adelante. Que hay que controlar el peso (en mi caso siempre voy bien, pero tengo amigas que bajan 3-4 kg por competición o incluso más) y que las ayudas y el reconocimiento es poquísimo para el esfuerzo que hay detrás. Pero... imagínate la de cosas buenas que tiene que tener para que todo esto no importe y estemos locos y enamorados de este deporte.

Te da amigos que son de los de para toda la vida, porque al final perseguir un mismo sueño une. Te da miles de valores como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo, la resiliencia y mucha pero que mucha fuerza mental. Te deja conocer mundo y a gente increíble. Además es divertidísimo, yo creo que casi nunca en mi vida he mirado la hora entrenando y es que se pasa siempre volando. Y sobre todo, engancha, se convierte en un estilo de vida, del que no puedes huir. Siempre lo digo casi toda la gente que conozco que practica judo, lo lleva tatuado en el cuerpo (literalmente) y no creo que pase en otros deportes o aficiones...

De la oposición lo peor, pues que a quien le gusta estar 10 horas al día encerrado en su casa sin hablar con nadie estudiando 450 temas, sin vacaciones de verano ni de navidad... a mi desde luego no ja ja (algún loco habrá pero muy loco hay que ser). Y lo peor, que lo haces sin saber si algún día aprobarás porque nadie te lo garantiza. Lo mejor, pues que si al final lo consigues y apruebas tienes la vida solucionada, un prestigio infinito y mucho pero que muchísimo conocimiento jurídico.