Vecinos de Santa Lucía sin traída de aguas exigen una solución a Raxoi

Vecinos de Santa Lucía, en la parroquia compostelana de O Eixo , exigen al Concello de Santiago que solucione los problemas que sufren derivados de la carencia de traída de aguas y saneamiento. Marcos Mourelle, portavoz de los afectados, asegura que en la zona hay entre quince y veinte viviendas que todavía no cuentan con agua corriente y que tienen que suministrarse de pozos artesanos, con los problemas que ello acarrea.

“En mi caso llevo meses peleando para que la traída llegue a casa. El Concello me derivó a Viaqua y esta me exige que asuma yo un proyecto de ámbito urbanístico para la conexión del suministro; pero no me da garantías de que se pueda realizar la actuación aunque aporte esa documentación que me pide”, señala. Marcos no entiende cómo es posible que no le garanticen la obra cuando “a menos de treinta metros de mi casa un vecino tiene agua de la traída, aunque tuvo que pagar 12.000 euros para conseguirla”.

Señala que el problema no lo tiene solo él, sino que afecta a una veintena de casas, que no solo carecen de suministro de agua sino también de saneamiento. “Nos hemos puesto un montón de veces en contacto con el Concello, incluso a través del registro, y no nos responde nada. No es de recibo que en una parroquia situada a tres kilómetros de Santiago carezcamos de estos servicios en pleno siglo XXI”, lamenta el afectado.

Algunos de sus vecinos se encuentran cada año con serios problemas para tener agua potable en sus viviendas, sobre todo en la temporada de verano, cuando hay sequía o se desestabilizan los pozos de aros y barrena. “Estamos corriendo un riesgo innecesario y es incomprensible que esto ocurra en un núcleo rural que está tan cerca de la zona urbana”, insiste, a la vez que asegura que “tampoco tiene explicación que en nuestras casas no tengamos saneamiento cuando sabemos que pasa justo por delante el que se ha llevado hacia Marrozos”.

Los vecinos de Santa Lucía están más unidos que nunca y no piensan descansar hasta contar con unos servicios públicos adaptados a los tiempos y acordes a un concello que es capital de Galicia. “En su día se planteó un proyecto que, con una inversión de dos millones de euros, permitía dotar de agua corriente y saneamiento a doscientas casas de esta zona. No sabemos por qué no se ha ejecutado ni por qué no se ha ofrecido una alternativa”, indica Marcos Mourelle, que ayer se reunió con otros vecinos que sufren su misma situación para plantarle cara al problema. A los residentes del lugar les sorprende que el Concello no tenga capacidad para resolver la instalación de servicios básicos, cuando supone que muchas viviendas se queden sin agua durante largos periodos, sobre todo en la temporada del estío; o que surjan serios problemas de potabilidad que impiden su consumo. Por no hablar, sostiene, de la insalubridad que genera la falta de saneamiento. La situación genera indignación en la parroquia, donde exigen una pronta respuesta por parte del gobierno local.