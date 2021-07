Verano de cultura y ocio de la mano del Festival Go!Go!Zo! Xacobeo

El Monte do Gozo está llamado a ser uno de los epicentros de la cultura este verano en Compostela. No solo por los grandes conciertos que traerá el Son do Camiño-Perseidas que comienza esta semana, sino también por el Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22, un festival complementario que comienza su andadura mañana y que se prolongará hasta el 12 de septiembre con 3 y 4 actividades semanales.

Con un programa pensado para todas las edades y gustos, pretende convertirse en punto de encuentro de vecinos y visitantes para disfrutar de la mejor alternativa de ocio. Sesiones dj, actividades lúdicas para los más pequeños y actuaciones musicales en vivo, Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 se desarrollará en horarios de tarde y noche en el Monte do Gozo, recinto que cuenta según recuerdan los organizadores “con zona de restauración, terrazas, establecimientos comerciales y un área infantil de juegos, además de un espacioso aparcamiento y perfectamente conectadas a través del transporte público de Santiago”.

Para los promotores del festival, “las sesiones musicales conformarán el complemento perfecto para aquellas personas que vayan a asistir a los conciertos de Son do Camiño-Perseidas”, ya que tal y como señalan, el Go! Go! Zo! será “una especie de escenario alternativo con el que completar la experiencia en Monte do Gozo”.

Además, servirá también como plataforma de los grupos noveles gallegos, ya que las bandas consagradas compartirán cartel con jóvenes promesas que buscan hacerse un hueco en la industria musical gallega.

Por eso, desde la organización no dudan en afirmar que “nuestro festival actuará como lanzadera, tanto para grupos como para escuelas o asociaciones culturales”, explicando que se combinarán conciertos de bandas y artistas consagrados como Os Amigos dos Músicos, Alberto Montero, Mounqup o Moura, con los de grupos que están empezando, incidiendo en la idea de que “este festival llega no solo para ampliar la oferta de ocio de la que ya disfrutamos en Galicia, sino que será también un hervidero de talento gallego”.

La música será, de hecho, el eje central del festival, que contará con reputados pinchadiscos para ambientar los atardeceres con sus mezclas de ritmos, empezando por Rapariga DJ, que será la encargada de estrenar el calendario de propuestas culturales y de ocio en Monte do Gozo con una sesión musical prevista para mañana por la tarde, desde las 17.00 horas, extendiéndose su sesión hasta las 20.00 horas.

La cita, con entrada libre, permitirá a los asistentes realizar de la mano de la dj Cristina Pontanilla un repaso a los grandes clásicos del soul, rock, punk... y la música disco y electro más actual, en un repertorio de lo más variado.

“El programa continuará esta primera semana con otras sesiones DJ a cargo de La Gramola, que actuará jueves 15 y sábado 17, en el mismo horario, y DJ Schulz, que lo hará el viernes 16 por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas, coincidiendo con la celebración de las primeras actuaciones de Son do Camiño-Perseidas”, explican los promotores de esta iniciativa que cuenta con el patrocinio del Xacobeo y de Estrella Galicia.

E insisten. “Go! Go! Zo! no es solo un festival. No es solo un vivero de artistas. No es solo música en directo. No es solo teatro. No es solo ocio y gastronomía. Es mucho más”.