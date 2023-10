Vicky Luengo ha conseguido convertirse en una de las actrices del momento. Su nombre resuena en toda España y más allá de nuestras fronteras gracias a su impecable trabajo en exitosas series como Antidisturbios y películas como Sura, por la cual fue nominada al Goya como actriz principal este año. El próximo 22 de octubre la artista viaja hasta Carballo para presentar Prima Facie en el Festival Internacional Outono de Teatro (20.30 horas en el Pazo da Cultura). Vicky Luengo se sube sola al escenario e interpreta a una abogada que pasa de defender a violadores a sufrir una agresión sexual. La obra, que está cosechando un rotundo éxito y que se encuentra de gira, se convierte en un grito de auxilio contra esta barbarie y pone el consentimiento en el centro del discurso.

“Todas hemos sido agredidas”. Es una afirmación dura que ha hecho a algunos medios. Parece que en este sentido el mundo va a peor... ¿O cree que es porque las mujeres ya no nos callamos?

Creo que es por la segunda razón, ya no nos callamos. No creo que haya ahora más agresiones que antes, pienso que simplemente ahora se dice más.

Interpreta en Prima Facie a una poderosa abogada, segura de sí misma y ambiciosa. ¿Cree que hoy sigue molestando que una mujer lleve las riendas?

Creo que sigue sorprendiendo o sigue siendo mal vista la ambición femenina. Sigue juzgándose que una mujer quiera destacar.

El papel que hace en esta obra es muy intenso y además está sola en el escenario. ¿Es fácil recuperarse tras la actuación?

La verdad es que no. Es complicado y algunos días me ha costado bastante. Poco a poco voy aprendiendo a gestionarlo, supongo que es lo bueno de haber hecho la función ya varias veces, que el cuerpo aprende. Es lo mismo que le sucede a un deportista que aprende a correr, que el primer día se cansa pronto y luego menos. El personaje me genera un gran cansancio físico y mental porque el cuerpo no sabe que eres actriz y es algo que acaba pasando factura.

Al finalizar la obra la gente le dice “gracias” en vez de “bravo’. Supongo que ver que conecta con el público y que su mensaje cala hondo es de lo más gratificante...

Es muy bonito recibir todo este cariño después de un gran esfuerzo. Siempre digo que es como si tu te vaciaras y de pronto todo ese amor te vuelve a llenar.

También al terminar se le acercan muchas mujeres para agradecer que les de voz. ¿Recuerda alguno de estos momentos con especial cariño?

Recuerdo bastantes. En Avilés se me acercó una señora mayor y me dio las gracias por haber dado voz a las que se habían quedado mudas y eso me emocionó muchísimo. También me ha emocionado que muchas amigas mías que han visto la función y han sido víctimas de agresiones sexuales me dijeran que las ha ayudado a estar mejor. Todos estos agradecimientos son preciosos.

Cambiando de tema. Acaba de ejercer como jurado en el Festival de San Sebastián. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido preciosa. He estado rodeada de gente muy talentosa, he visto muchísimas películas, he comido increíble porque allí se como increíble. El Festival de San Sebastián me parece un regalo, es maravilloso la verdad.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

Ahora me voy a poner a rodar una película, seguiré con la gira de Prima Facie y volveremos con ella en diciembre a los Teatros del Canal de Madrid. Luego tengo pendiente el estreno de la serie Reina Roja el 29 de febrero.

"En Avilés se me acercó una señora mayor y me dio las gracias por haber dado voz a las que se habían quedado mudas y eso me emocionó muchísimo"

Ha hecho cine, televisión y teatro. ¿Con cuál se queda?

No me puedo quedar con ninguno porque es como cuando a alguien le hacen elegir un hijo, no puedo elegir. Me quedo con hacer una historia que me fascine, luego ya el medio en el que sea me da igual.

Este año se ha quedado a las puertas de ganar el Goya. ¿Quiere conseguir la estatuilla o es algo que no le obsesiona?

Lo quiero evidentemente pero no creo que sea necesario para nada en la vida, la verdad. Lo quiero porque todos queremos ser reconocidos en nuestro trabajo pero si no pasa no me vuelvo loca. El premio para mí es seguir trabajando en los proyectos que me gustan.

Y ya para ir terminando. Visita Galicia con motivo del Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. ¿Ya había estado en Galicia por trabajo?¿Qué es lo que más le gusta de aquí?

He ido muchas veces por trabajo. He rodado una tv movie en A Coruña y he estado con obras de teatro. Me gusta mucho Galicia, sobre todo la comida

¿Y por qué todos y todas deberíamos ver Prima Facie ?

Porque creo que es una obra de teatro muy impactante que, por lo que me han dicho, cuesta mucho olvidar, y porque creo que todos deberíamos entender lo que ocurre en un cuerpo cuando es agredido sexualmente.