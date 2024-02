Raúl Quijano: “Ahora el mensaje es trivial y la música se escucha con las caderas”

Café Quijano visitará entre marzo y abril las cuatro provincias gallegas con motivo de su gira Manhattan Tour. Los tres hermanos encadenan 25 años de éxitos que le han propiciado reconocimientos y premios internacionales como el Grammy americano y el Grammy Award. La canción La Lola les lanzaba al estrellato en el 99 y desde entonces se han mantenido siempre fieles a su estilo y han seguido triunfando en todos sus conciertos. Actuarán en A Coruña el 2 de marzo en el Palacio de La Ópera; en Ourense el 15 de marzo en el auditorio municipal, en Pontevedra el 16 de marzo en la sede Afundación, y el 20 de abril en Lugo, en el Auditorio Municipal Gustavo Freire.

Con motivo de la gira Manhattan Tour estarán en las cuatro provincias gallegas. ¿Hacía mucho que no se pasaban por aquí?

No, Galicia es un lugar muy habitual. Nos sentimos muy bien y creo que Galicia, junto con la Comunidad Valenciana, son las comunidades más musicales de España. Programan muchos conciertos, hay mucha cultura musical, y para los músicos eso es fantástico.

¿Cuándo fue la última vez que vinieron a Santiago?

Fue en enero de 2023, también con motivo de la gira, en el Auditorio Abanca. A Santiago vamos de forma recurrente.

¿Cuánto tiempo llevan ya con esta gira?

Este es el segundo año y vamos a ampliar los conciertos más allá de España, así que llegaremos a otras ciudades europeas y americanas. Haremos primero Europa, y luego ya haremos México, y a final de año seguramente haremos las ciudades más eminentemente latinas de Estados Unidos como serán Nueva York, Miami, Los Ángeles y seguramente la parte sur de Texas y El Paso. En definitiva, en todos estos lugares en los que se consume música en Español.

¿Cuánto tienen previsto que dure?

Pues estaremos con ella hasta finales de año y ya luego seguramente entraremos en el estudio a grabar nuevo disco.

El disco Manhattan es una especie de segunda parte de La taberna del Buda, uno de sus trabajos más existosos. ¿Supone una vuelta a los orígenes?

En cierto modo es una vuelta a ese disco que nos dio tantas alegrías. Nos rodeamos de un elenco de productores y músicos con los que nos apetecía volver a trabajar. Así que nos desplazamos al mismo lugar, a Los Ángeles, y volvimos a trabajar con el productor, estuvimos con Humberto Gatica grabando las bases, y nos reunimos con la mayoría de músicos que grabaron La taberna del Buda.

Además lo hicieron en plena pandemia. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue totalmente desolador. LLegamos a Los Ángeles y, como en cualquier otra ciudad del mundo, estaba prácticamente todo cerrado y bloqueado. Pero pensamos y entendimos que no podíamos parar porque sería permitir que nos venciese y consideramos que teníamos que seguir luchando para ganar la batalla a esta lacra.

En el disco hay una colaboración con Andrés Calamaro. Habían cantado también con Sabina y Céline Dion, entre otros muchos. ¿Qué colaboración recuerda con más cariño?

Creo que todas las colaboraciones que se hacen son especiales porque cada una tiene unas particularidades. A Céline Dion le conmovió la canción y el mensaje porque el tema cuenta una historia triste y una experiencia dura para la vida de una persona, que en este caso era alguien de nuestro entorno. Entonces eso sumado a Céline Dion, hizo la canción muy especial, y en el caso de Joaquín otro tanto de lo mismo. Nos subíamos a cantar con él en algunos de sus conciertos, así que fue muy especial también. También lo fue la colaboración con Willy de Taburete, al que le gustaba mucho nuestra música cuando empezaba y éramos una de sus inspiraciones. Y eso te colma y te llena. Todas tienen algo. Es cierto que unas tienen más notoriedad que otras por el artista con el que colaboras, pero la parte humana o emocional la valoramos y nos gusta.

Y hablando un poco de los orígenes. ¿El tener un padre músico les influyó?

Sí, fue fundamental. El tener la música en casa desde que naces, al final es un condicionante natural. Además está la parte pedagógica: nuestro padre se ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Y al final las partituras y las partichelas formaban parte de nuestro ecosistema diario.

¿Consideran que tienen un público intergeneracional?

Totalmente. Nuestro mánager nos lo comenta, que hemos llegado a un momento en el que tenemos un público totalmente transversal, con distintas edades. El otro día, en el concierto de Guadalajara, había una cría de 8 años bailando en medio del pasillo del auditorio que cantaba todas las canciones. A su lado estaba su hermana mayor de 14, con su mamá y su abuela. Es una gozada ver que llegas a las diferentes generaciones.

Quedan ya pocos artistas que hagan boleros, pero se han mantenido siempre fieles a su estilo aunque se hayan ido actualizando. ¿Cómo se consigue eso en un panorama musical tan cambiante?

Según dicen los expertos en márquetin hay que hacer algo diferente para sorprender. Hoy en día es fundamental el factor sorpresa porque pasa todo deprisa, hay muchas cosas y no te paras. La trilogía que hicimos de boleros fue un punto de inflexión en la carrera de Café Quijano bastante importante por la gran aceptación tanto del público como de la crítica musical y la industria discográfica. De hecho Calamaro decidió cantar un bolero en nuestro último disco porque nos dijo que lo que hicimos con los boleros fue algo “muy grande” y que te diga algo así un artista como él, te llena.

Hay artista que adoptan un estilo nuevo para ir en línea con aquellos de plena actualidad en España como el reguetón. ¿Qué opina de este género musical?

La música históricamente ha sido un reflejo de la sociedad. Entiendo entonces que el reguetón es un reflejo de lo que está ocurriendo. Ahora quizás el mensaje es trivial, es más rítmico. Parece que se escucha la música con las caderas. Hay una concepción diferente de la música como la ha habido en cada época y momento histórico. De hecho cada época rompe con la anterior. Quizás me gustaría más que la música fuese una forma de hacernos más humanos, mejores personas, pero hoy en día es entretenimiento. Está totalmente democratizada y hay todo tipo de música que la gente consume. Y si la consumen es por algo, no podemos hacer otra cosa que respetarlo porque si no, no respetaríamos a las personas. Que te guste o no, ya es otro tema.

Escuchar sus canciones es escuchar historias. ¿De dónde sacan la inspiración?

Siempre tratamos de contar y cantar aquellas historias que nos llaman la atención e intentamos que sean un pequeño cortometraje de situaciones vividas. Tratamos de inspirarnos en la vida misma.

Para terminar y volviendo a los conciertos. Vuestros temas más famosos son, entre otros, La Lola, Desde Brasil o La taberna del Buda. En los conciertos de Galicia, ¿vamos a escuchar éxitos como estos además de los temas del último disco?

Sí, por supuesto. Hacemos un concierto de casi tres horas en el que recorremos toda la discografía. Pasamos por la época más pop-rock, la acústica, de muchos boleros, y terminamos con las últimas canciones que han sido singles.