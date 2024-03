Devolver una llamada perdida: la estafa ‘Wangiri’ vuelve a España

“Cuando llegue te doy una perdida”. Las llamadas perdidas como forma de comunicarse se han perdido con la aparición de redes como WhatsApp, lo que las ha convertido en algo un poco más seri o. Al momento de recibir una llamada perdida podemos tener dos impulsos: “si es importante ya volverán a llamar” o, directamente, devolverla para comprobar por nosotros mismos que quiere esa persona que está al otro lado del teléfono.

En la juventud no es tan común devolver estas llamadas, sobre todo cuando son de números desconocidos, pero la gente de mayor edad es algo que hace de forma más frecuente. Aprovechándose de esto surge la estafa llamada Wangiri, que realmente no es nada nuevo y recibe ese nombre por la palabra japonesa que significa “llamada y corte”.

Cómo funciona

Tu teléfono empieza a sonar mientras lo tienes en el bolsillo y, justo cuando vas a responder, te cuelgan. Devuelves la llamada –quizá esperabas un paquete y es el repartidor que no te encuentra en casa–, pero nadie te contesta al otro lado.

A pesar de no recibir respuesta alguna a la llamada, el tiempo que has estado esperando a que alguien conteste es más que suficiente. Has tenido una llamada de un par de segundos con un número de tarifación especial, normalmente del extranjero, y te van a cobrar por ello. Has sido víctima de un timo y no te darás cuenta hasta que te llegue la factura de teléfono a mitad de mes, momento en el que verás que el precio no coincide con lo que tenías pensado o con lo que normalmente te cobran.

Evitar el timo

Cada vez somos menos propensos a contestar a números desconocidos o del extranjero y muchos teléfonos ya detectan por sí mismos este tipo de llamadas maliciosas. Sin embargo, no está de menos tener presente que la única formade evitar esta estafa es no devolviendo la llamada.

Los números extranjeros son fáciles de reconocer ya que tienen un prefijo distinto al español, que es el +34. Según señala la OCU (Organización de consumidores y Usuarios) en su comunicado, los más sospechosos sn los +355 Albania, +225 Costa de Marfil, +233 Ghana, +234 Nigeria, pero puede ser cualquier otro. También son de tarificación especial las llamadas con prefijos +803, +806 o +807.

Hay que tener presente que en internet y en todo el universo relacionado con el teléfono móvil tiene que predominar la desconfianza. Detrás de casi cualquier movimiento puede haber un estafador intentando hacerse con nuestro dinero: un mensaje, un correo y, ahora, también una llamada.

Si quieres devolverla igualmente, lo recomendable es hacer una búsqueda en internet. En caso de que el número pertenezca a alguna empresa o esté publicado en algún sitio, saldrá en el buscador. Además de que también existen una gran cantidad de páginas web donde los usuarios reportan este tipo de llamadas y advierten al resto de que son maliciosas.

Qué hacer si caes

Si has picado y has recibido tu factura de telefonía por un importe mayor de lo esperado debes denunciarlo en cualqueir comisaría a través del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Además, no debes borrar el registro de llamadas ni ninguna otra prueba que acredite que has sido víctima de esta estafa para que así sea posible actuar en contra de las personas que hay detrás.

Esto aplica para el resto de estafas a las que estamos expuestos por nuestro teléfono móvil: desde aquellas que tienen como origen internet hasta esos mensajes donde nos piden nuestros datos asegurando ser de nuestro banco. Por lo que, a pesar de que internet es una infinita fuente de conocimiento, también supone una mayor exposición a todos los peligros que puede haber en este.