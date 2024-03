Cuando la fama llega en la infancia: niños sexualizados y explotados

Nadie concibe que un niño se levante cada mañana para trabajar, en cambio, sí se les permite ser actores. Es una excepción que a lo largo de los años ha hecho que muchos niños y niñas de todo el mundo supriman su infancia y se conviertan directamente en adultos. Y no solo eso, sino que en muchos casos se han convertido en menores millonarios. ¿Las consecuencias? Muchos arrastran serios traumas que condicionan su vida adulta. De hecho, algunos, con el paso de los años, han reconocido abusos y han denunciado todo el dolor y la ansiedad fruto de ese trabajo y esa exposición pública tan temprana. Porque la fama no es fácil de gestionar para nadie, pero cuando llega de niño, mucho menos.

Joselito

En España tenemos nuestros propios casos. Todo el mundo recuerda a Joselito, ‘el pequeño ruiseñor’, ese niño de origen humilde que empezó cantando por los pueblos para ayudar a la economía familiar y que acabó saliendo en la gran pantalla. Su éxito no se hizo esperar, pues Joselito representaba ese sueño por triunfar de la clase baja. La estrella infantil española llegó a vender millones de discos y sus taquilleras comedias triunfaron también en países como Francia.

Joselito cantando / CEDIDA

Joselito pasó de la pobreza a la abundancia económica, pero mucho más se lucró su representante, que le engañó durante años. Se despidió del cine en el año 69 (era adolescente y la voz le había cambiado) y acabó atrapado por las drogas y el alcohol. Fue condenado a prisión preventiva e ingresó en la cárcel Modelo de Valencia por un delito contra la salud pública. Mientras estaba en libertad condicional fue víctima de un engaño: un agente camuflado le indujo a vender cocaína. Ahora vive alejado del foco mediático, y según las últimas informaciones, disfrutando de sus nietos.

Marisol

España necesitaba la versión femenina del ‘fenómeno Joselito’, y llegó Marisol (Pepa Flores). La descubría a los 11 años el productor Manuel Goyanes y en los 60 estrenaba su primera película, Un rayo de luz. Con ella obtuvo un gran éxito y le siguieron muchas otras:Ha llegado un ángel (1961), año en que apareció en el programa de Ed Sullivan, en Estados Unidos, Tómbola (1962) y Marisol rumbo a Río (1963). El estrés con el que vivía llegó a producirle una úlcera en el estómago a los 15 años. Su éxito era internacional, de hecho solo ella y Sara Montiel eran famosas en aquella época fuera de España.

Marisol en 'Un rayo de luz' / CEDIDA

Marisol sufrió abusos y maltrato a lo largo de su carrera. Todo ello lo desvelaba por primera vez en la revista Interviú. Fue en el año 79 cuando desveló que recibió palizas, que fingía dormir mientras el productor y su amante tenían sexo en su misma cama. Firmó un contrato hasta su mayoría de edad que estuvo a punto de convertirse en vitalicio, alejada de sus padres. Se le tiñó el pelo de rubio, se le vendó el pecho para que aparentase más niña, se le operó la nariz, se le impedía salir de la casa, relacionarse con gente...

'Interviú' se despedía en 2018 con el histórico desnudo de Marisol / CEDIDA

En la misma entrevista habló también de sesiones de fotografías en las que tuvo que desnudarse y sufrió tocamientos por el fotógrafo ante la pasividad de Manuel Goyanes. Además, habló de un chalet al que acudían personas importantes para verla desnuda tanto a ella como a otras niñas.

A los 38 años se retira definitivamente del cine. De hecho, ni siquiera fue a recoger en 2020 el Goya de Honor que le concedieron.

Fuera de España

Joselito y Marisol son los casos de niños famosos más sonados en España, pero más allá de nuestras fronteras hay a montones. Algunos de ellos como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Drew Barrymore o Natalie Portman, han logrado una larga carrera y un exitoso reconocimiento, pero otros no llevaron tan bien la fama. Macaulay Culkin se convertía en el niño más famoso de los 90 gracias a las películas Solo en casa y Solo en casa 2: perdido en Nueva York. Culkin ganó millones de dólares antes de llegar a la adolescencia, época en la que se “divorció” de sus padres y desapareció de Hollywood. Así, en el 94, a los 14 años, decidía retirarse y regresaba en el 2000 con pequeños proyectos. Pero su trabajo ya no acaparaba portadas, lo hacía su vida privada: en 2004 fue arrestado por posesión de marihuana.

Macaulay Culkin de niño / CEDIDA

Las gemelas Olsen (Mary-Kate y Ashley) saltaban a la fama con la película Padres forzosos, y a partir de ese momento se convertían en auténticas estrellas infantiles. Llegaron a tomar el control de la productora Dualstar, a través de la que realizaban todos sus trabajos, y sus ganancias se multiplicaron hasta el punto de entrar en la lista Forbes. Pero crecer tan rápido tuvo consecuencias: Mary-Kate sufrió trastornos de alimentación e incluso se las llegó a relacionar con problemas de drogas. Finalmente, encontraron en el mundo de la moda su refugio.

Las gemelas Olsen de pequeñas / CEDIDA

Otro caso es Mara Wilson, a quien la fama le llegaba con 9 años a raíz de su papel protagonista en Matilda. Tres años más tarde dejaba el cine. Wilson declaraba que tenía miedo al rechazo y que su aspecto físico llegó a obsesionarle tanto que sufrió problemas psicológicos y depresión. “Me afectó durante mucho tiempo porque tenía la idea de que si ya no eres mona, si no eres guapa, entonces no tienes valor”, declaraba.

Mara Wilson como Matilda / CEDIDA

Otro caso sonado es el de Jake Lloyd, el pequeño Anakin Skywalker. En 2001 se alejaba del foco mediático y se hizo público que padece problemas de salud mental desde joven y que fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide después de sufrir un brote psicótico.