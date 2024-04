"En la belle époque el único poder de la mujer era el de la seducción”

La escritora y periodista Reyes Monforte ha presentado ayer en Santiago su décimo libro, La condesa maldita. Una vez más, la autora crea una historia basada en un personaje real: Maria Tarnowska, que conmocionó al mundo en la Venecia de la belle époque. Reyes Monforte nos atrapa en una historia protagonizada por una mujer con un encanto tan especial que todos se rindieron a sus pies. Como la propia autora dice: “no sé si sería considerada hoy una influencer, pero sí una mujer empoderada”.

La condesa maldita cuenta la historia de Maria Tarnowska, la mujer que protagonizó el primer true crime del siglo XX. Fue acusada de matar a su prometido con ayuda de sus amantes. ¿Cómo llegó al personaje?

La descubrí de casualidad, a raíz de un viaje que hice a Venecia y que me llevó al palacio Maurogonato, que hoy en día es un hotel y cuyo bar lleva el nombre de Tarnowska. Es un templo dedicado a su memoria: fotografías, recortes de prensa de la época, fotos de sus amantes y de la víctima... Empezaron a contarme su historia y me llamó mucho la atención. Luego ya me puse a investigar más y me pasó como a Luchino Visconti, que me obsesioné. Él quiso llevarla a la gran pantalla y cuando ya tenía el guion y el título, que era Muerte en Venecia, Mussolini se lo prohibió porque decía que la vida de la condesa no era un buen ejemplo para las mujeres italianas.

Portada del libro 'La condesa maldita' / CEDIDA

¿Por qué la consideró digna de una novela?

Porque tiene una vida de película y novela. Es un personaje real, pero parece más bien uno de ficción. Era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX. Era descendiente de la reina de escocia María Estuardo, miembro de una de las familias aristocráticas rusas más importantes y cercana a la corte de los zares, de los Romanov. De la noche a la mañana se convirtió en la femme fatale de la belle époque, en una devoradora de hombres, tal y como contaba la prensa, y en una bruja hechicera, al ser acusada de instigar al asesinato de su prometido con el que se iba a casar en apenas dos semanas con ayuda de dos de sus amantes. Fue un escándalo y su juicio en 1910 se convirtió en el primer gran juicio mediático de la historia. Fue además el primero en admitir los preceptos del psicoanálisis freudiano y la salud mental como eximente.

¿Maria Tarnowska es víctima o verdugo?, ¿o se deja a criterio del lector?

Es una pregunta que va flotando a lo largo de toda la novela. No tiene, evidentemente, un final abierto. Se cuenta la sentencia, qué pasó, e incluso se incluyen unas notas finales. Lo que plantea la novela es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Ni los culpables son tan culpables como muchas veces nos hacen creer, ni los inocentes son siempre tan inocentes como nos los pintan. Entonces te vas planteando si fue ángel o demonio, víctima o verdugo, inocente o culpable.

"Lo que plantea la novela es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos"

Maria se casó muy joven y la mala experiencia con su marido le hizo ansiar la libertad...

A los 16 años huyó de su casa familiar y se casó con el conde Tarnowski, que era un mujeriego y un crápula. Él la introdujo en el mundo de las orgías, del masoquismo, de la pornografía y la prostitución, y ella pensaba que eso era el matrimonio, que era normal. Pero un día se vio dando a luz en la butaca del baño de la habitación de un hotel en el que su marido estaba yaciendo con sus amantes apenas dos plantas más abajo, y entonces ella decidió coger las riendas de su vida y ser la que manipulase y controlase. Porque además en aquella época el único poder que podía tener la mujer era el de la seducción y Maria además de una belleza sin igual, tenía una personalidad arrolladora y un magnetismo casi animal. Los hombres se batían en duelo por ella, asesinaban por ella y se suicidaban por ella. Su cuñado, de apenas 16 años, se suicidó porque se enamoró de ella y entendió que no era posible.

"Los hombres se batían en duelo por ella, asesinaban por ella y se suicidaban por ella. Su cuñado, de apenas 16 años, se suicidó porque se enamoró de ella y entendió que no era posible"

Ella luchaba por ser una mujer libre, pero ¿cree que hoy sería considerada una influencer?

No sé si influencer, pero sería considerada como una mujer empoderada, y en parte por ese poder de seducción. Lo que pasa es que llegó un punto en el que se le fue de las manos, ya no lo podía controlar. Durante el juicio escogieron a un juez de 75 años porque pensaron que con esa edad, un hombre ya no caería embaucado por los encantos de esta mujer. No obstante, el New York Times dijo que sí, que se enamoró de ella, a juzgar por la sentencia. Su carabinero le había diseñado un plan de huida, sin ella habérselo pedido, y un miembro del jurado fue retirado porque se enamoró perdidamente de ella. Además, el poder de seducción también llegaba a las mujeres porque durante el juicio, las mujeres de Venecia empezaron a vestirse y a peinarse igual que lo hacía ella.

Es su décimo libro y en todos ellos se ha basado en personajes reales. ¿Por qué?

Porque la realidad supera a la ficción. No hay mejor escritor que la realidad y, sino que se lo pregunten a Julio Verne, que se creía que estaba escribiendo ciencia ficción y, al final, casi ha pasado todo lo que dijo. A lo mejor es por mi vena de periodista, pero la realidad siempre me sugestiona e impresiona. Siempre me remueve cosas por dentro e intento que el lector sienta lo mismo.

Al centrarse en personajes reales, hay un profundo trabajo de investigación. ¿Le ayuda mucho en eso su parte periodística?

El trabajo de documentación para un libro es uno de los momentos que más disfruto y creo que, como dices, es por mi vena de periodista. Siempre comparo la documentación con un puzzle de 5.000 piezas que cuando vuelcas sobre la mesa crees que no serás capaz de resolver, pero al final lo consigues.

El gran éxito de sus novelas ha logrado que se dedique a ser escritora el cien por cien de su tiempo. ¿Qué le aporta esta profesión que no le daba el periodismo?

La verdad, no creas que es tan diferente. Yo lo que siempre he querido es contar historias: ya fuese ante un micrófono, ante una cámara o en la columna de un periódico, y ahora lo hago a través de la escritura de una novela. La suerte es que en la novela tienes más tiempo, más extensión, puedes detallar más cosas que en una entrevista.

Un burka por amor (2007) fue un éxito rotundo. En un mundo donde tanta gente desea triunfar en la escritura, ¿qué cree que logró que su novela se diferenciase del resto?

Esa es la pregunta del millón... No tengo ni idea. Vendimos en España más de millón y medio de ejemplares y seguimos vendiendo porque la semana pasada salió la edición 67 en España. Además, se tradujo a varios idiomas... de hecho hace como un mes me llegó la edición en albanés. No sé si el éxito fue debido a que esa historia llegó en un momento oportuno, en el que no estaba tan claro lo que es el islam y lo que esconde el burka... De todas formas es un misterio porque se sigue vendiendo.

Portada de 'Un burka por amor' / CEDIDA

Se ha convertido en una escritora superventas. ¿Qué consejos les daría a todos aquellos que quieran seguir su mismo camino?

Soy poco de dar consejos. El único que daría es el que me ha servido a mí, que es leer mucho y disfrutar leyendo. Esa es la base de toda escritura. A mí me apasiona leer y en mi caso la lectura es lo que me ha llevado a la escritura. Además, leo de todo, hasta los prospectos de los medicamentos.

Por último, ¿qué proyectos tiene en mente?

Tras la promoción de esta novela, mi proyecto es escribir la nueva, de la que ya tengo preparada la documentación. Pero claro, tengo que parar para poder ponerme a escribir mis al menos ocho horas diarias, y con la promoción no es compatible.