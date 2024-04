Detrás de tu obsesión por la limpieza puede haber un problema

La psicóloga Salomé Botana confirma que las redes ofrecen modelos e imágenes que “promueven estándares de perfección y limpieza imposibles de conseguir. Todo ello puede aumentar la ansiedad en personas autoexigentes y susceptibles a la comparación social”, aclara.

Y es que han proliferado en las redes las (sobre todo son mujeres) influencers de orden y limpieza. La más conocida es quizás Marie Kondo, la gurú del orden que ha traspasado las fronteras de su Japón natal para convertirse en un fenómeno mundial con sus libros y consejos.

Los españoles somos los europeos que más tiempo dedican a la limpieza del hogar, según un estudio de Clintu.es (página de contratación de servicios de limpieza online), por lo que no es de extrañar que tengamos nuestras propias influencers de orden y limpieza.

Tik Tok e Instagram se han llenado de trucos caseros para acabar con las manchas de grasa, para limpiar los azulejos, para doblar la ropa y que ocupe menos o para crear nuestros propios ambientadores. Un sinfín de trucos que, de aplicarlos todos, seguramente no quede tiempo ni para dormir. Pero es que todo este contenido encanta, resulta magnético. Y si no que se lo digan a todos esos espectadores del documental de David Beckham, que no dudaron en elogiar lo impoluta que tenía la cocina.

Tener la casa limpia y ordenada genera bienestar, y así lo defienden todos los gurús del orden y la limpieza que invaden las redes. Hay personas anónimas que se han hecho públicas a raíz de sus trucos y rutinas de limpieza, y famosos que han aprovechado su tirón para lanzarse a ser cleaninfluencers o cleanTokers. Uno de ellos es el cantante Xuso Jones, que ha triunfado con sus trucos de limpieza, e incluso ha publicado un libro al respecto. Empezó en el confinamiento a mostrar esta faceta subiendo vídeos y desde entonces, sus seguidores han ido en aumento.

Más allá de los famosos, en España tenemos influencers que han logrado un buen puñado de seguidores como Begoña Pérez, conocida en Instagram como la_ordenatriz, y que acumula ya 1,4 millones de followers. Otro caso es Alicia Iglesias, que bajo el nombre de ordenylimpiezaencasa, atesora 318.000 seguidores.

Y, por cierto, aunque las mujeres son mayoría aplastante, hay algún cleaninfluencer hombre. Uno de los perfiles más seguidos es el de Nes, un argentino llamado en Instagram soyamodecasa, y que acumula 1,1 millones de seguidores.