Patricia Cisneros, escritora novel, publica un nuevo poemario, esta vez en gallego

La joven ourensana Patricia Cisneros está dispuesta a triunfar en la poesía y no cesa en su empeño. La publicación hace casi tres meses de su primer libro, Equilibrio imperfecto, le ha dado alas y ha desatado su creatividad. Todavía está saboreando las mieles del éxito de su primera obra y ya acaba de publicar su segundo trabajo: Unha viaxe polas estacións. Es nuevamente un poemario ilustrado, pero esta vez, en gallego.

Portada de su poemario / CEDIDA

“Me sentía mal con mi propia lengua por escribir siempre en castellano y no haber publicado nada en gallego. Si bien es cierto que no lo hablo en mi día a día, pues mis raíces más profundas son de Castilla, yo que he nacido en Ourense, siento Galicia en lo más hondo de mi corazón y la llevo con orgullo, y me sentía en deuda con mi propia tierra, sobre todo teniendo como tenemos un día propio para nuestra lengua como es el Día das Letras Galegas”, explica Patricia. Y por ello ha puesto toda su buena intención para crear un libro de poemas por y para su tierra.

Este poemario es más pequeño que el anterior, pero en él sigue reinando la misma esencia: poemas dedicados al amor y la amistad. No obstante, esta vez dichos sentimientos giran en torno a las cuatro estaciones, y a cada una la autora le confiere unas emociones concretas. “El amor cálido, la alegría, las ganas de empezar cosas que sientes en verano; la pérdida de esas ganas que sientes que decaen al mismo tiempo que caen las hojas de los árboles, la menor idealización del amor en el otoño; el hastío, el frío de los días de invierno que va congelando las emociones o haciéndolas más tristes, y termina en primavera, cuando va intentado resurgir todo”, explica Patricia.

Todas esas emociones se integran a su vez en las fiestas más importantes en Galicia, y sobre todo, en la provincia de Ourense “como son los Maios, los Carnavales, el San Juan, el Samaín o los Magostos”, enumera.

Unha viaxe polas estacións puede adquirirse a través de Amazon, al igual que Equilibrio imperfecto. Su futura publicación ya está en el horno y será otro libro de poesía ilustrada que lleva varios años en un cajón y que ha estado puliendo para que, por fin, vea la luz.