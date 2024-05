Festivales de Galicia: del glam-rock clásico de Alice Cooper al reguetón latino de J Balvin

Música, aire libre, calor… Los festivales musicales de verano son el plan perfecto para los amantes de la música y los fiesteros que quieran celebrar el buen tiempo. En este apartado, Galicia no decepciona. En su territorio recoge una considerable lista de festivales muy diferentes: grandes, pequeños, gratuitos, de música folk, de música indie, solidarios...

Entre los más relevantes se encuentran el Resurrection Fest, uno de los festivales de metal más importantes de España; O Son do Camiño, que recoge artistas de todos los géneros musicales, o el Festival de Ortigueira, uno de los certámenes más antiguos de Galicia con más de 40 ediciones a su espalda.

Este año, la mayoría de los espectáculos ya han anunciado sus carteles, y podemos reconocer muchos de los nombres que van a pasar por Galicia: Green Day, The Offspring, Ed Sheeran, J Balvin, Melendi, etc. Para muchos de estos músicos es la primera vez que actúan en la comunidad autónoma, y otros ya repiten actuación.

Un anfiteatro de estrellas en Compostela

Con tan solo cuatro ediciones, O Son do Camiño se ha convertido en uno de los festivales más grandes de Galicia, con una selección de artistas internacionales tan conocidos como Lenny Kravitz, Black Eyes Peas, Bad Gyal, Jason Derulo, Anuel AA., Iggy Pop o Bizarrap.

Este espectáculo se celebra en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. El recinto está muy bien comunicado, con un transporte eficiente y una ruta clara y señalizada para los que deseen ir a pie desde Santiago. Además, su disposición abierta de los tres escenarios facilita el flujo de gente por el recinto. Y qué decir del modelo de anfiteatro para el escenario principal, ya que permite una buena visión del escenario desde cualquier punto y una acústica impresionante.

El cartel de O Son do Camiño suele ser muy variado, mezclando artistas de distintos géneros y décadas. Y este año no se queda atrás en su oferta ecléctica, teniendo como cabezas de cartel en un mismo día a Green Day y a J Balvin. El festival también ofrecerá conciertos de Pet Shop Boys, Mike Towers, La Oreja de Van Gogh, Thirty Seconds to Mars, Melendi y Baiuca.

La 'main street’ más metalera en Viveiro

El Resurrection Fest se celebra en Viveiro desde el 2006 y a lo largo de su historia ha recibido más de 300 bandas y grupos de renombre y fama internacional como Ramnstein, Slipknot (en varias ocasiones), Slayer, Parkway Drive o Kiss.

A día de hoy, el festival se ha convertido no sólo en referente dentro del género en España, sino también en Europa. Sin ir más lejos, en 2023 pasaron por él 132.579 personas a lo largo de los 4 días de conciertos. El aumento anual del número de asistentes ha tenido como resultado que a día de hoy el recinto del festival tenga una calle principal montada, con tiendas y música, que separa sus cuatro escenarios.

Este año, el festival presenta un cartel ecléctico: con clásicos del rock como Alice Cooper, Megadeth o Bruce Dickinson, y por otro lado apuestas más electrónicas, como Bring Me The Horizon o Electric Callboy. El ya habitual Corey Taylor volverá a los escenarios del Resu, aunque esta vez será en solitario, sin Slipknot o Stone Sour. Pero eso no es todo, The Offspring, Avenged Sevenfold, Sum 41, Babymetal, Bad Omens, Machine Head y Slaughter to Prevail darán actuaciones en el festival, y con ellos muchos otros grupos.

Un festival de varias ciudades

En 2023 tuvo lugar la primera edición del O Gozo Festival, un proyecto que recibe el apoyo de Xunta de Galicia a través de la Agencia de Turismo de Galicia. Este festival busca traer artistas internacionales con cierta relevancia a diferentes ciudades gallegas.

En su primera edición, O Gozo Festival reunió un total de más de 40.000 personas con actuaciones de Robbie Williams y Pixies. Este año, este festival trae al Monte do Gozo a Ed Sheeran y Fillas de Cassandra, y a Queens of the Stone Age y Maná como conciertos individuales en A Coruña.

Una comunidad folk internacional

¿Os imagináis un festival de música folk, que sea gratuito, con zona de camping en un entorno natural con mercado incluido al que venga gente de todo el mundo?

Eso existe y es el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, un espectáculo dedicado a la música folk de los países celtas que se celebra desde 1978. Este año se celebrará su 44º edición (ya que se pospuso dos años durante la pandemia por COVID-19). Por el festival han pasado solistas y músicos de grupos celtas como Carlos Núñez, Alan Stivell o The Chieftains.

Uno de los elementos que destaca del festival es su comunidad. Ortigueira se ha convertido en un punto de encuentro para amantes de la música folk de todo el mundo. Esto se puede ver en la zona de descanso habilitada en la playa de Morouzos, en medio del centenar de tiendas de campaña, la propia gente monta una calle llena de puestos de comida, de artesanía, etc.

Este año, por el momento, han anunciado las actuaciones de Fillas de Cassandra, Green Lads y Ailá, con la participación habitual de Escola de Gaitas de Ortigueira, que lleva tocando en el festival desde 2004.

Protector solar y chubasquero

Sin embargo, esta no es toda la oferta que tiene Galicia de música. Existen muchos otros festivales por toda la provincia. Si lo que te gusta es la música indie, tienes FIV Vilalba o el Portamérica. Hay festivales en Ourense, como O Pórtico do Paraíso o el Ourensound Fest. Y muchos otros más como Facela Fest, Touliña Pop, Rompetiño Jump, Coruña Sound, A Guarda Mar de Blues, Morriña Fest, Castelo Rock, SonRías Baixas, Recorda Fest, Revenidos, Caudal Fest o el Festival de la Luz.

Por lo tanto, la única dificultad que existe para escuchar música en directo este verano es escoger a qué eventos dedicar tu tiempo. Y escojas lo que escojas, recuerda que esto sigue siendo Galicia, mete la crema solar y el chubasquero en la bolsa.