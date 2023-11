El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Huesca envió este sábado a prisión a un joven de 18 años por, supuestamente, agredir sexualmente a una niña de 9 años en el interior de un Burguer King de la capital oscense. El episodio denunciado se remonta al pasado jueves 9 de noviembre y, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la detención se llevó a cabo al día siguiente.

Precisamente, el Ayuntamiento de Huesca iniciaba este martes la sesión plenaria extraordinaria guardando un minuto de silencio debido a "la gravedad" de esta "brutal agresión". "Queremos manifestar nuestra máxima consternación. No entendemos que esto pueda ocurrir en nuestra ciudad", ha dicho la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, al inicio del pleno. "Que quede de manifiesto nuestra contundencia de este equipo de gobierno ante tales hechos. No podemos entender que en una sociedad civica como la que vivimos ocurran estas cosas y, sobre todo, que nuestros menores queden desprotegidos. No se puede tolerar y, entre todos, no lo podemos permitir", ha añadido Orduna.