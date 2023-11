La Guardia Civil encontró este miércoles en Mazaricos (A Coruña), en un lugar cercano en donde apareció el cráneo de un vecino desaparecido en diciembre de 2022, más restos óseos y prendas de ropa en bolsas que no pertenecerían a esta misma persona. De momento, la Benemérita se muestra muy prudente respecto a la investigación y tan solo confirma el hallazgo de restos óseos “posiblemente humanos” y sin especificar de qué tipo de huesos se trata. Habría que esperar unos días a que las pruebas de ADN confirmen que se trata de otro desaparecido.

Por el momento, a falta de ratificación, se trabaja con la hipótesis de que no son de Antonio Tuñas, vecino de Mazaricos de 72 años, cuyo cráneo apareció hace un mes en un terreno de Gosolfre, en Chacín. Durante las labores para intentar esclarecer qué le ocurrió a Tuñas, el dispositivo de búsqueda activado en la misma zona, en el que participaron Protección Civil y la Guardia Civil con perros del servicio Cinológico, encontró en la tarde del miércoles más huesos humanos en varias bolsas y prendas de ropa. Los restos fueron puestos en manos de la Unidad de Policía Judicial de A Coruña, que trabaja para determinar si hay alguna vinculación entre ambos crímenes, que se están tratando como supuestos homicidios.

En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, Juan Tuñas, hijo del desaparecido de Mazaricos, afirma que la Guardia Civil solo le confirmó que se encontraron unas prendas de ropa "que no pertenecen a mi padre", pero que no le informó de la aparición de nuevos restos óseos. "Entiendo que no lo han hecho porque solo me informan de los aspectos que tienen confirmados", señaló. Juan Tuñas elogia el trabajo que están llevando a cabo las distintas unidades de la Guardia Civil y señala que "desde el mismo día de la desaparición de mi padre tuve claro que no fue voluntaria, y así se ha demostrado con el hallazgo del cráneo, que presenta un golpe por objeto punzante". Con todo, pide que "aunque tenemos la sospecha de que detrás de su muerte está Pandolo, no se trata de acusarle sin que haya pruebas contra él al respecto. Hay que dejar que avance la investigación".

Tras el hallazgo de nuevos restos óseos en la jornada de este miércoles, se ha ampliado la zona de búsqueda. En esas labores, que se centran entre los lugares de Gosolfre y A Devesa, en una robleda ubicada en una zona de gran pendiente junto a la carretera de acceso a San Paio, participan agentes del Equipo de Personas de la Policía Judicial, de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del servicio cinológico, con el apoyo logístico de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Mazaricos, que realizan tareas de limpieza de la maleza y proporcionan a los efectivos las herramientas y vehículos necesarios.

Vinculación con 'Pandolo'

La Guardia Civil investiga si ambos sucesos se pueden atribuir a 'Pandolo', un vecino de Mazaricos con antecedentes y que disfrutaba de un permiso penitenciario cuando Antonio Tuñas desapareció. Así, también se le vincularía con el caso de Javier Iglesias Otero, un hombre de 50 años que residía en Culleredo y que desapareció en mayo de este año. En su domicilio, en la zona de Orro, se hallaron restos de sangre.

Sobre el caso de Mazaricos y su atribución a 'Pandolo' fue preguntado la semana pasada el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien ratificaba que la investigación seguía abierta y no se descartaba "ninguna hipótesis", tampoco la vinculación con otros sucesos similares.