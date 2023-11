Casi un año después de la misteriosa desaparición de Antonio Tuñas Vieites, vecino de Alborés (Mazaricos), los investigadores localizaron su cráneo en una pista forestal del vecino municipio de Outes, a unos trece kilómetros de donde residía el desaparecido. Según fuentes de la Guardia Civil “continúa la investigación para esclarecer los extremos”.

Juan Tuñas, hijo del desaparecido, aseguró a este diario que “hai uns días que nos comunicaron que atoparan o cráneo de meu pai, aínda que ao parecer xa o localizaran semanas atrás”. No obstante, los investigadores no dieron traslado del hallazgo a la familia hasta que las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Antonio Tuñas. “Agora seguen buscando para ver se atopan o corpo”, explica, y también para determinar como llegó allí el cráneo “pois nesa zona xa estiveran buscando e non se atopara nada”, añadió su hijo.

Antonio Tuñas, de 72 años, desapareció el 15 de diciembre de 2022 después de que, supuestamente, saliera de su casa con su coche, un Nissan Almera, que días después fue localizado aparcado en una calle de Carballo. “Eu ese día marchei para o traballo ás sete da mañá, e non sabemos que puido pasar, se quedou con alguén e o enganaron ou se o pararon nalgún sitio”, explicó Juan.

Todo apunta a que los hechos que desencadenaron su desaparición se produjeron una vez que había abandonado su vivienda, “pois na casa todo estaba en orde”, dijo Juan Tuñas.

De lo que no tiene ninguna duda su familia, y así parece que lo van confirmando las investigaciones, es de que la desaparición de Antonio fue forzada. Sospechan que detrás de la misma podría estar otro vecino del municipio, un conocido delincuente apodado Pandolo, residente a unos siete kilómetros, que estaba y sigue en la cárcel, pero que ese día disfrutaba de un permiso penitenciario.

“Leva case toda a vida no cárcere”, afirma Juan Tuñas, por la comisión de numerosos delitos. “Tamén se lle atribúe a desaparición doutra persoa e de intentar matar a outra en Ordes”, añade al respecto.

La familia sospecha de Pandolo porque “meu pai, que naceu no lugar onde reside el, tivo unha discusión coa súa nai por unha finca”, indicó.

No obstante, a este respecto, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, reiteró este viernes que la investigación sigue abierta y que no se descarta “ninguna hipótesis” ni tampoco la vinculación con otros sucesos similares. “Hay que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, añadió, convencido de que solo así se podrá identificar y detener al autor o autores de los hechos.

Las primeras pistas que se abrieron para tratar de esclarecer lo sucedido surgieron a raíz del hallazgo del coche de Antonio Tuñas. En el vehículo fueron localizadas varias colillas, lo cual confirmaba que alguien había manipulado o trasladado el turismo, dado que el desaparecido no fumaba. A este respecto, su hijo señaló, no obstante, que “a nós sobre a investigación do coche non nos informaron de nada”.

Aunque fue pasando el tiempo sin que se conociesen avances en la investigación, de la que se encargan los equipos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, en los últimos meses se llevaron a cabo varios rastreos. Uno de ellos tuvo lugar a finales del pasado mes de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil, con el apoyo de voluntarios de Protección Civil de Mazaricos, Carnota y Muros, peinaron una amplia superficie en el entorno de Paxareiras. Juan Tuñas agradece su esfuerzo, “porque nunca deixaron de buscar a meu pai”.