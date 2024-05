Bosque, versos, música... comeza a conta atrás para a Festa do Banquete de Conxo

Entre o 24 e o 26 de maio a celebración volve ao barrio de Conxo, desta volta para conmemorar a Festa do Banquete, protagonizada en 1856 pola poesía "subversiva" de estudantes universitarios posicionados "a prol da democracia", como lembraba no Pazo de Raxoi o edil de Centros Socioculturais, Xan Duro.

Este concelleiro, xunto á titular de Deportes e Festas, Pilar Lueiro, presentou na mañá deste xoves a programación que se levará a cabo o sábado 25: Festa da Poesía e carreira de orientación polo bosque. Unha actividade esta última sen carácter competitivo e para todas as idades na que se poderá participar individualmemte ou en grupos, "para favorecer a participación en familia", explicaba Pilar Lueiro.

Poesía e música coa mocidade como protagonistas

Ás 21 horas dese mesmo sábado dará inicio na praza Aurelio Aguirre a Festa da Poesía, conducida pola dramaturga Lorena Conde e onde se reunirán os versos e a música da man de creadores novos como a santiaguesa Sara Porto Puente ou a viguesa Blanca Trigo.

O terreo musical vai contar, entre outros, co ritmo da banda Filloas, do Centro xove da Almáciga, C. Mirazo e Ash Diz, nominada este ano aos Premios Martín Códax da música na categoría de creación urbana.

Desfile de época cos Quinquilláns

Un ano máis, a compañía Os Quinquilláns levará a batuta no desfile teatralizado do día central da Festa do Banquete, o domingo 26 de maio. Unha dramatización que percorrerá as rúas dende a cidade histórica até Conxo pasando polo Ensanche e para a que o edil de Centros Socioculturais (CSC) quixo animar unha vez máis á veciñanza a participar, lembrando que as inscricións seguen abertas e tan só hai que achegarse ao CSC máis próximo, mandar un correo a csconxo@santiagodecompostela.gal ou no teléfono 981528740.

Este ano ademais de chamar á mocidade a caracterizarse coma estudantes da época, o festexo está aberto a todas as propostas de música de autor, hip hop ou poesía, que tamén poderán remitirse a csconxo@santiagodecompostela.gal, ou tomar parte como voluntarioescribindo a voluntariadobanqueteconxo@gmail.com.

Os concelleiros tamén lembraron que para ir vestidos de época levaranse a cabo obradoiros de vestimenta tradicional impartidos pola Asociación do traxe econ Bety Busto nos Centros Socioculturais do Ensanche, Laraño, Conxo e Marrozos.

O CSC de Conxo tamén acollerá un obradoiro de baile tradicional impartido pola Asociación Cultural Pena Maior de Marrozos, unha formación que terá lugar o 24 de maio ás 18:30 na praza Aurelio Aguirre.