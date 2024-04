Conta atrás para o Banquete de Conxo: volve a festa máis participativa da cidade

Os edís de Centros socioculturais (CSC), Xan Duro, e Festas, Pilar Lueiro, esbozaron este venres a programación da Festa do Banquete de Conxo, que decorrerá os días 24, 25 e 26 de maio.

Contará coma sempre co Tren do Banquete, recreación dramática da man dos Quinquilláns, coa festa das letras na praza Aurelio Aguirre e romaría no bosque o día grande, o domingo 26.

Na comparecencia presentouse tamén a imaxe gráfica desta edición, creada polo deseñador Pancho Lapeña e protagonizada por un paporroibo e pola cor verde. A razón, explicada pola organizadora do evento, Cecilia Carballido, é "continuar coa divulgación ornitolóxica do bosque", e a cor "coa intención de redescubrir o propio espazo, o bosque".

O barrio convidado este ano será o de Marrozos, cuxa veciñanza ademais de implicarse nas actividades programadas será a encargada de pronunciar o pregón.

A participación como motor

O edil Xan Duro debullou as propostas participativas deste ano, destacando que na Festa do Banquete, "a participación da veciñanza vai máis alá do desfrute, tamén forma parte do desenvolvemento" das actividades. Duro quixo poñer en valor o papel dos CSC tamén neste evento para "tecer cidadanía e vertebrar barrios".

Haberá de novo obradoiros de vestimenta tradicional e de época, este último impartido por Bety Busto, que se desenvolverán nos CSC do Ensanche, Laraño, Conxo e Marrozos. Ademais desta actividade, o concelleiro convidou á veciñanza a sumarse á recreación teatral dos Quinquilláns, aos mozos e mozas "que queiran caracterizarse coma estudantes" e tamén a aqueles que fagan música a inscribírense no mail csconxo@santiagodecompostela.gal.

Tanto a participación no mercado do libro coma para que os locais de hostalaría poidan formar parte da romaría do domingo cun posto, deberase solicitar a través do rexistro electrónico municipal.

Para libreiros e libreiras, o prazo de solicitude remata o 8 de maio e habilitaranse un total de 20 postos que se asignarán por orde de entrada e con preferencia para os e as emprasarias de Compostela.