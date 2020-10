A demanda de aloxamento en Galicia resistiu en agosto mellor que a media española

Santiago. Galicia recibiu no mes de agosto medio milleiro de viaxeiros (532.867) que fixeron un total de 1,4 millóns de pernoitas, o que supuxo que a demanda de aloxamento en Galicia resistise mellor que a media española, cunha diferencia de 20 puntos mellor que o conxunto do Estado, segundo os datos feitos públicos onte polo Instituto Nacional de Estatística (INE). En concreto, o descenso da demanda hoteleira na comunidade situouse no 36,4 % fronte ao 56,3 % do conxunto do Estado.

Os establecementos extrahoteleiros galegos tiveron no mes pasado un mellor comportamento caendo nun 29,4 % no número de viaxeiros e nun 26,2 % nas noites, o que permitiu que no balance do conxunto do verán Galicia contivese a súa caída na demanda consolidando a súa mellor posición no proceso de recuperación do turismo.

Nesta mellor evolución fronte ao conxunto nacional e na comparativa con outras comunidades destaca o feito de que o 88 % dos viaxeiros que chegan a Galicia é de procedencia nacional, fronte a un 12 % estranxeiro, que perde peso no conxunto da demanda turística.

Neste sentido, a Xunta destaca o bo traballo do sector turístico en Galicia nas circunstancias actuais marcadas pola covid-19 e a implicación do Goberno galego para a posta en marcha de medidas que permitan acelerar o proceso de recuperación do sector a través do Plan de Reactivación do sector cultural e turístico, que inclúe medidas como o programa Galicia Destino Seguro, dotado con ocho millóns de euros en distintas liñas de acción.

Programa co que se consegue que Galicia sexa un un destino fiable, de calidade e excelencia, centrado en valores como a seguridade, a tranquilidade ou a sustentabilidade, e potenciando atractivos como natureza, o rural e a enogastronomía. ECG