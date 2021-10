Agosto histórico en Galicia con 2,2 millóns de pernoitas nos aloxamentos turísticos

Santiago. Finalizado setembro, o CETS dá practicamente por concluída a tempada alta para o sector turístico de Sanxenxo e fai un balance positivo da ocupación media.

Durante os meses de xullo, agosto e primeira quincena de setembro a ocupación media situouse nun 72 %, 18 puntos superior á do ano pasado en neste mesmo período, segundo a enquisa realizada entre os asociados.

Cunha ocupación de xullo e agosto moi similar á época prepandemia, o presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, valorou positivamente o traballo realizado e os resultados, que deixan un bo sabor de boca ao sector: “xullo e agosto traballamos moi ben, a primeira quincena de setembro foi un pouco máis frouxa do esperado pero en conxunto facemos un balance moi bo”.

Destacou especialmente as cifras de agosto, que permitiron non só superar cas cifras da demanda turística do mesmo mes do ano pasado – cun 21 % máis de viaxeiros e case un 38 % máis de pernoitas-, se non quedar a só cinco puntos da cifra de noites do agosto de 2019 -233.000 pernoitas en agosto deste ano fronte ás 246.000 do de 2019-.

No seu balance, resaltou tanto a gran capacidade de adaptación como a profesionalidade demostrada polos empresarios turísticos, que seguen tendo que adaptar os seus establecementos ás novas normas e condicións sanitarias, e lembrou a necesidade de seguir traballando de forma coordinada, con accións de promoción da marca Sanxenxo. redacción