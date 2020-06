Amplo abano de actividades para o Día Internacional dos Arquivos

Súmase á celebración do Día dos Arquivos mañá a Xunta de Galicia cun amplo abano de actividades de lecer que se realizará nos seus centros ao longo de toda a semana e que inclúe desde mostras dixitais, publicacións, microhistorias ou divulgación de contidos. A maioría destas iniciativas serán virtuais, dixitais e multimedia, quedando limitadas as actividades presenciais ao ter en conta a actual crise sanitaria e o proceso de desescalada no que nos atopamos.

O epicentro das actividades programadas polo Goberno galego estará nos arquivos, os principais protagonistas desta efeméride. Así, o Arquivo do Reino de Galicia, na Coruña, ten prevista unha mostra virtual sobre a presencia dos ríos en Galicia e a súa interacción coa paisaxe e as xentes a través dos documentos conservados no centro, especialmente dos documentos gráficos e figurativos. Esta mostra poderase visitar a través da páxina web do Arquivo ao longo da semana.

O Arquivo Histórico Provincial de Lugo compartirá un dos seus documentos singulares, que nesta ocasión será un ditame da Sociedade Económica de Amigos do País de Lugo, polo que se propón abrir unha escola de nenas na cidade de Lugo en 1841. Ademais do tríptico en papel, elaborarase unha versión para compartir cos arquivos, bibliotecas e museos de Galicia e cos arquivos españois.

Despedida da sede de Ourense. As redes sociais serán o principal escaparate das actividades que se celebren no Arquivo Histórico Provincial de Ourense, onde cada día difundirán unha microhistoria con recursos e actuacións na contorna do convento de San Francisco. Ademais, levará a cabo unha actividade de participación cidadá para recompilar recordos e experiencias vividas no convento e cuartel de San Francisco, a que será a nova sede do arquivo proximamente.

O Arquivo Histórico de Pontevedra, pola súa banda, conmemorará esta data coa exposición virtual Os fondos documentais do arquivo como fonte para a investigación histórica e ao servizo dos cidadáns, na que se reunirán documentos custodiados no arquivo que permiten resolver problemas actuais como o catastro de Ensenada, os catastros de rústica e urbana, os rexistros fiscais, os cadernos de campo ou os libros de licencia fiscal, de actividades comerciais e industriais. Tamén se exporán imaxes do propio edificio e se realizará unha retrospectiva sobre o Día Internacional dos Arquivos, desde o 2012 ata o 2019.