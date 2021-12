‘Blu Palinuro’, un viaje por Italia a través de las páginas del tiempo

Santiago. Decía Aldous Huxley que viajar y leer son “dos de los más deliciosos sucedáneos del pensar”, una idea que la viguesa Isabel Parreño recoge en Blu Palinuro, un viaje “imperfecto” por Italia en el que el espacio evoca tiempos pasados y camina por la memoria literaria de la mano de diferentes autores.

“A veces vivir no es suficiente, entonces buscas en la literatura lo que te parece poco en la vida”, afirma Parreño en una entrevista con Efe.

Dice que le encantaría poder moverse en el tiempo de la misma forma que en los espacios, viaje interior que solo puede ofrecer la literatura.

En Blu Palinuro (Ediciones Menguantes), Parreño recorre Italia de norte a sur alejada del hecho turístico, buscando una experiencia más sosegada y sensorial, la de esos viajes que nunca acaban, que continúan en un libro o una película y te transportan a lugares y momentos ya vividos o aún por descubrir.

“Aunque ya no esté en Italia, he seguido caminando por sus páginas. No me acabo de ir de Italia nunca en ese sentido”, afirma la escritora, que evoca Venecia a través de los personajes de Thomas Mann, viaja a la Toscana para buscar la casa de María de La vida es bella o visita la tumba de Leopardi en señal de “agradecimiento”.

“Soy una friki porque la gente va a una ciudad y no a ver la casa de un escritor ni al cementerio en busca de una tumba”, confiesa.

Propone un mapa de Italia cuya espina dorsal son “los escritores o novelas escritas en ese sitio”. J.c. Rodríguez