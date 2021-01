C. Tangana tiene listo su nuevo disco, ‘El madrileño’

Solo queda definir la lista de canciones, pero C. Tangana tiene mezclado y masterizado “suficiente” material como para publicar El madrileño, su esperado disco, que contendrá Tú me dejaste de querer (con la que rompió registros comerciales) o Comerte entera, la bossa lanzada ayer que lo ha unido a una leyenda como Toquinho.

“Eso ha sido un desmadre... y lo que se viene”, anticipa el cantante de origen vigués en una charla con Efe por un álbum que es “como el Madrid de Zidane, con una plantilla espectacular”, y en el que ha contado con figuras de relumbre como Jorge Drexler (al que presume de llamar “amigo”) o la actriz Bárbara Lennie (”musa” de su último videoclip).

Han sido dos años de trabajo para terminar de moldear los temas, dice Antón Álvarez (Madrid, 1990), antes de precisar que el sucesor de la mixtape Avida Dollars (2018) y el EP Bien (2020) en realidad ha sido su disco “más espontáneo y menos performativo”.

“No se ha tratado de colaborar con artistas que funcionen, ni en mi mercado ni en ningún otro, tampoco con las composiciones. Es espontáneo porque toma mis referencias reales, la música que escucho de verdad. También por la forma de componerlo, con temas que están escritos con guitarra y voz en un día, en un par de horas la mayoría, y sin un filtro de teatralidad”, afirma.

RECONOCIMIENTO DE LA CRÍTICA. La suya es, desde hace tiempo, una apuesta arriesgada en la inmersión y mezcla de géneros, redibujando estilos típicamente españoles para sacarlos del ostracismo o “la caspa”, como demostraba al traer al presente el pasodoble en Demasiadas mujeres, otro de los cortes del próximo álbum y, para su sorpresa, otro número 1.

“Pensé que sería un giro que me podría dar reconocimiento, pero no estar al lado de las visitas que ya tenía. Creía que sería más bien un recogimiento, como le pasa a muchos artistas cuando se hacen mayores, pero es justo cuando más exposición estoy teniendo”, celebra.

El público abrazó aún con más fuerza su siguiente tema, Tú me dejaste de querer, que partía de un riff de guitarra que remitía a Extremoduro en una fusión de rumba y bachata. Solo necesitó 24 horas para convertirse en el mejor debut de la historia con 1,6 millones de reproducciones en Spotify España, y eso que venía de una presunta filtración que puso en riesgo todos sus planes.

“Fue real, algo descontrolado que generó muchas tensiones, pero decidí reírme de ello. No conozco en la historia musical reciente una filtración que no haya sido positiva porque genera atención, pero lo cierto es que era mi apuesta ante un disco complicado para poder empatizar con la mayoría”, asegura.

Su anterior LP, Ídolo (2017), lo convirtió en una figura de masas con un replanteamiento de los códigos del hip hop.

Da la impresión de que no hay género al que actualmente no pueda meter mano. “Lo único que rechazo es lo que venía haciendo. Me cuesta mucho subirme a un beat de hip hop de 90 bpm; a uno de trap no puedo ya y el reguetón, aunque me sigue gustando, el dembow, si es muy fórmula tampoco puedo. Estoy muy agotado con eso. Me da la sensación de que estoy yendo a la oficina cuando me pasan esos beats”, confiesa el autor de Mala mujer o No te debí besar.

El nuevo álbum podría salir en cualquier momento: “Tengo la suerte de que Sony me permite a estas alturas manejar los tiempos. Solo falta el tracklist y, hasta que no lo tenga, no habrá fecha, pero tengo suficentes temas mezclados y masterizados como para que, si esta noche lo cierro, el disco se publique de un día para otro”.

El madrileño tendrá edición física. “Quiero que este disco sea un objeto también, que se quede perdido cuando llegue el apocalipsis y que alguien buscando víveres se lo encuentre en una caja”, argumenta.