Calabazas, la Galicia profunda, el lucerío vigués

Por si hay algún despistado que todavía no lo tenía claro, a la vuelta de la esquina está Halloween y este año, recuperándonos de la pandemia, la cosa promete. No hace falta más que echar un vistazo a los escaparates y a la publicidad para darse cuenta de que la celebración del truco y trato ha venido para quedarse, y con tanta fuerza como las Navidades importadas y empalagosas de Santa Claus y de las galletas de jengibre, por mucho que nos empeñemos por aquí en reivindicar al Samaín y a los tres Magos de Oriente, que este año por cierto, no se han quedado en Santiago sin Cabalgata por los pelos.

Porque nosotros somos abiertos y facilones, y enseguida hacemos nuestras las costumbres de otros o las versionamos con la misma facilidad que la Panorama o la París de Noia. Así que viene Halloween y no hay local que no luzca calabazas, disfraces, esqueletos, telarañas, atrezzo del inframundo y todo lo que tenga que ver con vísceras y sangre. Ni historias celtas, ni espíritus buenos y malos atravesando la línea de la vida, ni nada que ver con las cosechas.

A nosotros el que nos gusta es el de las películas americanas, y tiempo está tardando algún alcalde, viendo lo rápido que ha crecido el interés por esta celebración de los muertos vivientes y siendo como somos una tierra de leyendas, Santa Compaña y meigas, en hacer de esta fiesta la gran fiesta de la temporada y convertirla en un reclamo turístico para este puente de noviembre.

Igual con ello podríamos entrar en el top five de destinos que acaparan el 96% de las reservas, y hacernos un hueco así como quien no quiere la cosa junto a Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga y Granada, aunque también digo que más les vale aprovecharse de la coyuntura, antes de que Abel Caballero las eclipse a todas con su lucerío navideño,. Miedo me da la factura de la luz que les va a llegar este año.

MILLONES DE LUCES LED QUE SE ENCENDERÁN EL 20 DE NOVIEMBRE y que estarán durante casi dos meses iluminando la ciudad olívica, y que como ya es habitual, contará de nuevo con varias atracciones y volverá a convertirse en uno de los destinos más visitados.

No sé si a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella, María Belén Ureña Carazo, le parecerá lo suficientemente atractiva para darse una vuelta por aquí y de paso, conocer esa “Galicia profunda” de la que habla en un auto por el que le retiró a una madre de Muros la custodia de su hijo, en beneficio de un padre que vivía en la cosmopolita Marbella.

Un auto que le ha valido una queja formal de los abogados de la mujer ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y el zasca público de expertos juristas, políticos y entidades que, digo yo, lo estarán flipando casi tanto como el resto de los que no entendemos de leyes, ni falta que nos hace, para ver lo ofensivo, prejuicioso e ignorante del asunto.

PUES NADA, NADA, QUE SE ANIME A DARSE UNA VUELTA por aquí a ver si se le enciende la bombilla también a ella. Aunque visto lo visto la que se montó y lo vergonzoso que resulta el tema, yo si soy ella no saldría de casa ni disfrazada con una máscara de halloween puesta.