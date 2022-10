Cando estudar era cousa de homes, elas loitaban

Con todo, o mundo de homes que a rodeaba non se esvaeceu por ter un título, e para exercer tivo que volver solicitar un permiso. Agora si, no ano 1903 abre as portas en Ribadeo dunha farmacia na que exercería ata o 1931, momento no que decide vendela. No 2013, o municipio ponlle o seu nome a unha rúa, nun intento -tardío, pero agradecido- de remediar a desmemoria na que se deixou caer a esta muller, innegable precursora dos nosos dereitos.

Nada en Viveiro aló polo ano 1877, esta muller non só foi a primeira en poder acceder aos estudos superiores na Universidade de Santiago de Compostela, senón que ademais, Manuela Barreiro fíxoo antes de que fose legal: no 1896 comeza os seus estudos na Facultade de Farmacia, cun escrito do ministro de Instrucción Pública e Belas Artes (a antiga carteira de Educación) que a autoriza a facelo. Cinco anos despois, en 1901 -tras graduarse- convértese na primeira muller de Galicia en ter unha ilcenciatura universitaria.

O 8 de marzo de 1900 cambia o mundo para elas -para nós-, xa que é o día no que se aproba o Real Decreto que recoñece o dereito das mulleres a cursar estudos superiores. Tres anos depois, no 1913, ingresaban na facultade de Medicina as seguintes en facer historia. Nadas no 1995 en Vegadeo (Asturias), as xemelgas Elisa e Jimena Fernández de La Vega sempre foron dúas estudantes sobresaíntes - recibiron os Premios Excepcionais no examen final de Bacharelato, en Lugo- e o seu paso pola USC tampouco deixou indiferente a ninguén. De feito, as dúas levaron a Gran Cruz de Alfonso XII, aínda que seguiron camiños diferentes.

Pola súa parte, Elisa decide especializarse no ámbito da Pediatría, no que rapidamente se fai un nome e comeza a impartir conferencias e a publicar en diversos medios. Con todo, no 1933, con tan só 37 anos, o brilante futuro de Elisa vese truncado por unha pneumonía atípica -que ela mesma se autodiagnostica - que acaba coa súa vida.