‘Cando Martiño tivo ganas de mexar na Noite de Reis’ chega xa a cifra de 35.000 libros vendidos en galego

Santiago. Cando Martiño tivo ganas de mexar na Noite de Reis (Editorial Kalandra), escrito por Chema Heras e ilustrado por Kiko da Silva, colaborador de EL CORREO GALLEGO, chega ós 35.000 libros vendidos en galego. Unha cifra que Da Silva considera “un gran éxito”.

“Chegáronme dende a editorial Kalandraka Galicia dúas novas edicións moi especiais. Ambas, as fixen hai máis de 20 anos, cando aínda era un estudante universitario... Levei unha sorpresa ao ver o autocolante da nova edición en galego de Cando Martiño tivo ganas de mexar na Noite de Reis, que ilustrei no ano 1999... E levamos 35.000 exemplares vendidos. Sen dúbida este é o meu best seller”, destaca Kiko da Silva, quen, ademais, agradece a Kalandraka a súa aposta polos autores galegos, e sobre todo, engade, que “confiaran nun rapaz de tan só 19 anos cando me ofreceron ilustralo , e por manter vivos estos dous meus libros durante tantos anos”. ECG