Carolina Iglesias, sonrisas y redes

“Los pantalones pitillos de colores que llevaba Javi Calvo en Física o Química deberían ser patrimonio de la humanidad” .

Esa frase resume el cóctel vital de Carolina Iglesias: un tercio de nostalgia, otro de televisión y el resto de humor, todo bien agitado y con un hielo de entusiasmo.

Esas textuales son de un vídeo promocional de Prime Video donde Carolina recomienda series del catálogo del gigante americano.

Es un clip torrencial (ella no calla ni medio segundo) con más de un millón de visualizaciones en Youtube y solo 138 me gusta, dato chirriante, reflejo de las tretas propias de las métricas online.

Carolina es una comediante que labora para el público milenial.

Cuenta el trabajo a base de likes y visitas. En su Instagram, donde tiene 149.000 seguidores, acaba de poner una publicidad de una marca de colchones porque para ciertas firmas es una influencer. Y es mucho más. Carolina crea contenido, a ratos sin la menor contención.

Ayer contenido equivalía a guiones de tele o cine, a escribir en prensa, tejer libros o hilar teatro pero hoy el oficio muta, en su caso con una meta: hacer reír. Y el oleaje de sus bromas en el canal Percebesygrelos suma 129.000 suscriptores.

Nacida en Oleiros en 1993, esta cómica de ojos claros, grandes como monedas del cielo de una tarde de verano azul, creció ante la TVG.

“De niña veía todo lo que echaban en el Xabarín Club, Dragon Ball sobre todo”, explica antes de citar dos gominolas más de su infancia televisiva, una de Telecinco (y TVE), más otra convertida en hit de esa cadena pública. Lo detalla.

“También me gustaba La banda del patio. Muchísimo. Y Ala... Dina, mi serie favorita, tanto que hasta gané un concurso para ir al plató”, aclara sobre la comedia protagonizada por Paz Padilla, emitida por La Uno entre 2000 y 2002.

“Aparte, me gustaba mucho dibujar y pintar, las Barbies, los Power Rangers, los muñecos de Toy Story, escribir cuentos... Y la game boy, también. Aunque no fuese un boy”, subraya divertida.

Mientras Carolina juega, a finales de 2001, TVE lanza Operación triunfo (OT). La primera gala logra 2,7 millones de espectadores y en la octava brota la locura al atraer a siete millones meses antes de una final con... ¡más de doce millones” de personas atentas a OT.

El formato y Carolina progresan.

“De adolescente me encantaba Operación triunfo pero también Sé lo que hicisteis (La Sexta) y series como Un paso adelante (Antena 3) o Los Serrano (Telecinco) y... pese a eso, salí bien”, dice antes de añadir dos referentes .

“También disfrutaba con Mr Bean o Pratos combinados”, apostilla, generando orgullo en esta página, ya que el segundo título, éxito en TVG durante años, es una producción de EL CORREO GALLEGO.

Guionista, locutora, youtuber y también actriz (verde según revela Válidas, webserie protagonizada y autoproducida por ella y Victoria Martín cual Virtudes 2.0), fue parte activa del chat de OT en 2018.

Fan de Raphael, es conocida como Percebes y grelos, alias sabroso que nutre tanto como el ingenio que a intervalos irradia junto a Victoria en el podcast Estirando el chicle.

Hablando de mascar, al viajar a Madrid con 18 años, Carolina escupe los estudios de Filología Hispánica en favor de los cursos de guion y monólogos, luego entra en la radio y se profesionaliza, sumando además Youtube, tele, libros, spots...

Carolina adora escribir. Y aquí desvela qué papel ajeno de una trama lejana y de otra cercana le hubiera gustado idear.

“Me fascina el personaje de Fleabag o el de La maravillosa señora Maisel, me habría encantado escribirlas. De Fleabag me entusiasma la sutileza con la que narra las cosas, el final de la segunda temporada es de las mejores cosas que he visto en ficción. La Sra. Maisel es un punto de partida tan original y ella una tía tan empoderada y valiente que me emociona verla. Y de una cercana, cualquier personaje de Vida Perfecta”.

Cómica que echa las redes al mar digital en busca de sonrisa, gusta del jaleo, se toma muy en serio vivir de la broma y aunque puede ser muy ruidosa, también es emotiva.

Al preguntar, ¿qué hace reír?, Carolina (en)canta: ¡Qué sabe nadie!