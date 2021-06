Carta abierta a D. Juan L. Blanco Valdés

Querido Juan

Te escribo en relación con tu último artículo de la serie Bágoas de Crocodilo publicado en EL CORREO GALLEGO del sábado ,19 de junio de 2021.

Te he comentado en más de una ocasión, la ilusión y satisfacción con que leo tus Bágoas. También sabes que es considerable el aprecio que tengo, no en vano has sido el editor de dos de mis libros.

Esta Bágoa que has escrito es especialmente valiosa para mí, porque me das la oportunidad que he estado esperando desde tiempo, para hacer pública una anécdota sobre la obra de D. Ramón Otero Pedrayo. La he tenido guardada, en cierto modo aparcada en mi mente durante casi 50 años.

Pero vayamos por partes. La Bágoa del pasado 19 tiene dos pequeños apartados; uno se dedica al eucalipto y otro a la pureza de la Lengua Gallega y al uso pobre, vulgar y degradante con que se usa. Yo no voy a comentar nada del eucalipto. Es un tema controvertido. Unos dicen que es el petróleo de Galicia y otros que procede su erradicación.

Pero esta carta no va por el eucalipto sino por el Patriarca de Trasalba. Se trata de una anécdota que me relató mi maestro el catedrático de Química Orgánica aplicada de la Facultad de Farmacia, prof. J.Mª Montañés del Olmo allá por los comienzos de los 70 cuando hacíamos trabajo experimental en el laboratorio donde hoy se encuentra el Salón Noble de Fonseca. A veces, las jornadas experimentales eran duraderas y comentaba conmigo anécdotas y recuerdos de la vida misma. Muchas las he olvidado pero otras no. He ahí una de ellas.

Es conocido que en la Compostela de la posguerra, años 40/50, en la primeras horas vespertinas, se celebraban tertulias en los legendarios cafés de la calle de la Senra, hoy desaparecidos, tales como el Derby, Avenida, Cantábrico, tertulias a las que asistían Catedráticos, Profesores, médicos, profesionales de la abogacía y otros profesionales. En el Cantábrico se reunía, por ejemplo, la tertulia de Prof. Remuñán, la del prof. Montañés (en la que también participaba el Dr. Masa Domingo, profesor de Patología Médica en la Facultad de Medicina), y otras tertulias por las diferentes mesas. (Obviamente yo no era tertuliano, era un niño...). En estas tertulias, entre otros, se comentaban las noticias que publicaba el también legendario periódico vespertino La Noche en el que eran frecuentes los artículos de D. Ramón Otero Pedrayo. Me comentaba el prof. Montañés, (si bien no recuerdo el motivo por el que surgió el comentario) que, en una ocasión, en el Cantábrico, repentinamente se levantó un tertuliano y agitando el periódico exclamó en voz alta O galego de Pedrayo, o galego do carallo.

Evidentemente se refería a la profundidad del gallego de D. Ramón. En efecto, la hermosura del profundo gallego del Patriarca es única y es un auténtico placer leerla, aunque yo confieso que tiene párrafos y oraciones que tengo que hacer esfuerzos para entenderlas.

Poco tiempo después fui a la también legendaria Librería González de la Rúa del Villar, le conté esta anécdota al también legendario Roberto y compré el libro que Galaxia acababa de editar:

Ramon Otero Pedrayo. Obras Selectas. Parladoiro. Artículos. Editorial Galaxia, 1973. Prólogo del prof. Carlos Baliñas.

Con cierta frecuencia disfruto de la lectura del hermoso y profundo gallego de D. Ramón y recomiendo este libro a todos los gallegos para que, con su lectura, como dice Juan, sientan la Lengua como uno de los tesoros de nuestro patrimonio.

Te confieso, mi querido Juan, que en el Primer Claustro Universitario que se celebró en la USC, en el Auditorio, allá bien entrados los 80, a la vista de las barbaridades y blasfemias que se cometían con la Lengua Gallega estuve a punto de levantar la mano, dar cuenta pública de la anécdota y recomendar a los intervinientes la lectura de este Libro. Al final la prudencia me superó.

Muchas gracias, mi querido Juan, por la oportunidad que me has dado de liberarme de esta anécdota y te animo a que sigas publicando tus Bágoas que D.m. seré un asiduo lector de las mismas.