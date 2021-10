‘Castillo, escultor’, unha oportunidade única de gozar da mellor arte galega

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, inaugurou onte no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura Castillo, escultor, a primeira exposición retrospectiva realizada ata agora que se centra na escultura de Jorge Castillo, unha faceta artística que se ben é máis descoñecida, comparte a grandeza da súa obra pictórica, nun diálogo constante entre ambas disciplinas.

Esta escolma de 120 obras percorre as seis décadas de traxectoria dun dos artistas galegos vivos de maior prestixio e relevancia internacional, cuxa obra forma parte de importantes coleccións de arte de todo o mundo, como o Carnegie Institute de Pittsburgh, o San Francisco Museum of Modern Art, o Guggenheim Museum de Nova York ou a Nationalgalerie de Berlín.

Na inauguración, o conselleiro salientou a “oportunidade única que supón esta mostra de achegarse á escultura de Jorge Castillo, imprescindible para comprender como un todo a extensa traxectoria e singular universo creativo do artista pontevedrés”.

Rodríguez destacou a súa figura como “un dos grandes nomes das artes plásticas do último século, de incuestionable prestixio e relevancia internacional, que viviu e traballou por todo o mundo e con obra exposta nalgunhas das mellores galerías de arte”.

E quixo ademais agradecer especialmente ao artista “a súa xenerosidade e implicación neste proxecto expositivo, e a súa presenza hoxe aquí para presentarnos esta escolma de máis dun centenar de obras, reunidas de xeito inédito”. A exposición, que abrangue as diferentes etapas artísticas de Jorge Castillo, inclúe recentes obras de grande formato, pezas en bronce e aceiro, arxilas datadas nos últimos cinco anos, así como unha pequena selección de lenzos, augafortes ou cadernos de viaxe.

Oportunidade inédita. A mostra está comisariada por Pilar Corredoira, historiadora da Arte Contemporánea, comisaria de exposicións, investigadora no eido da arte galego dos séculos XX e XXI e unha das maiores coñecedoras da traxectoria de Castillo. Na súa intervención a tamén colaboradora de EL CORREO quixo destacar a singularidade deste proxecto que “por vez primeira reúne e afonda no traballo escultórico dun artista poliédrico en quen, desde os comezos da súa traxectoria, a escultura marca notablemente o devir da súa obra, permitindo renovados conceptos e determinando unha identidade e linguaxe propias”.

Corredoira quixo pór tamén en valor a excepcionalidade de poder ver “a obra de Castillo nun espazo tan singular como o Museo Centro Gaiás, no que a montaxe expositiva, as pezas exhibidas e a propia arquitectura establecen un diálogo único de liñas e formas convertendo a exposición nunha experiencia irrepetible”.

Castillo, escultor continúa, ademais, a senda doutras exposicións monográficas desenvolvidas polo Museo Gaiás nos últimos anos, dedicadas á traxectoria de grandes figuras das artes, as letras ou a cultura galega, entre as que se atopan Antón Lamazares. Flor Novoneyra; José Suárez, uns ollos vivos que pensan; Baldomero Pestana: a verdade entre as mans; ou Camilo José Cela 1916-2016. O centenario dun Nobel.

A través de proxectos expositivos coma estes, segundo resaltou o conselleiro de Cultura, “a Xunta continúa a traballar na recuperación do legado de galegos que construíron en Galicia e tamén na diáspora unha obra memorable, grandes nomes das nosas artes que nos lembran tamén que dalgún xeito, Galicia esténdese alén do Atlántico”.

A exposición, que abrirá as súas portas ao público mañá xoves, poderá visitarse no segundo andar do Museo Centro Gaiás ata o vindeiro 20 de febreiro de 2022. Conta con entrada de balde, de martes a domingo e de 10,00 a 20,00 horas.

BIOGRAFÍA DE JORGE CASTILLO CASALDERREY. Nace en Pontevedra en 1933, mais pasa a súa infancia e xuventude na Arxentina. De formación autodidacta, asiste en 1949 ao taller dos artistas arxentinos Raquel Forner e Alfredo Bigatti e realiza nestes anos as súas primeiras obras, pinturas e debuxos. Nos anos 50 compaxina o traballo de deseñador na industria metalúrxica coa súa faceta artística e axiña entra en contacto coa intelectualidade galega en Bos Aires e con autores como Laxeiro, Colmeiro ou Seoane. A medianos desa década iniciou un periplo europeo que o levaría a residir ou expor en cidades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, París, Xenebra ou Berlín, e estendeu o seu traballo aos campos da escultura e o gravado. Tamén conecta con importantes personalidades da arte como Juana Mordó ou Marienza Binetti.

A selección da súa obra para a Bienal de São Paulo en 1960 abre unha década na que consolida a súa proxección internacional e en 1980 instálase en Nova York, facéndose un oco na escena estadounidense da arte contemporánea: a Galería Marlborough de Manhattan comeza a representalo e o Guggenheim Museum adquire parte da súa obra.