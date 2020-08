Cobra fuerza en el mundo la llamada

“Para nosotros la moda regenerativa consiste en devolver al planeta más de lo que utilizamos”. Así define Mario Marzo, cocreador de 9 The Brand, el concepto principal sobre el que gira la primera marca de ropa regenerativa del planeta, cuya primera colección cumple ya más de seis meses en el mercado.

Bajo la premisa de que “la situación actual no es sostenible y el futuro tampoco”, Mario Marzo, pianista y actor, y David Fernández, analista de datos y consultor, crearon la marca de ropa 9 The Brand, que tiene emisiones negativas de CO 2 y que, por medio de donaciones, devuelve al medioambiente más de lo que coge de él para fabricar sus prendas.

¿Su principal objetivo? “Ser conocidos como la primera marca de ropa regenerativa, la que consiguió que las empresas de moda diesen un paso hacia delante y apostasen por la producción local y por hacer las cosas bien”. Para llegar a ello, esta firma madrileña cuida hasta el más mínimo detalle de su trabajo, que se puede ver y comprar a través de la web 9thebrand.com.

proceso de fabricación. Los materiales que utilizan buscan la mejor calidad posible: trabajan con algodón orgánico y lana merino, y plata reciclada para las joyas. Esta decisión viene marcada por aspectos como la durabilidad de las prendas, su calidad, sus características (la lana merino repele el olor y la suciedad, lo que implica un menor número de lavados) y el proceso de fabricación.

Este último punto tiene una gran importancia, ya que Marzo comentó a EL CORREO que cuentan con fabricación en España, Portugal e Italia pues “al ser local nos permite limitar los viajes y los envíos: si no fuese así, la huella de carbono emitida por la marca sería una barbaridad”. Además, también les permite asegurarse de que se cumplen las condiciones laborales de los trabajadores.

También es importante el packaging: “para nosotros era igual de importante el producto como el envase: no podemos tener nuestros principios y que la ropa te llegue en una bolsa de plástico”. ¿La solución? Utilizan cartón reciclado, cinta adhesiva con pegamento vegetal y bolsas de algodón reciclado. “Ni un solo gramo de plástico en la colección”, añade.

el cliente decide. Las donaciones que realizan al medioambiente son otros de los aspectos más relevantes. Tras comprar los productos a través de su página web, nos dan la opción de decidir a dónde queremos que vaya un 10 % de las ganancias: limpieza de los océanos, reforestación de bosques o substracción de dióxido de carbono de la atmósfera, aunque señala que en el futuro les gustaría ampliar las posibilidades de donación y que fuese el cliente el que decide directamente a dónde va su colaboración.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para Mario y David: “el comienzo fue muy difícil. Hasta sacar la primera colección fue un poco odisea porque llegamos con muchas lagunas. Sin embargo, hace hincapié en que “comenzamos sin prejuicios ni tradiciones y no teníamos prisa por sacar el proyecto, queríamos que estuviese bien hecho, así que nos tomamos un tiempo para preguntar y buscar las opciones más adecuadas”.

PRENDAS MINIMALISTAS Y UNISEX. Marzo comenta que las primeras prendas que sacaron al mercado (camisetas, jerseys, calcetines o gorros, entre otras) marcan la personalidad y la línea que se va a seguir desde la firma madrileña: “queremos hacer ropa que no vaya por modas: básicos minimalistas de buena calidad que la gente no tenga que cambiar porque es de una colección clarísima y ya no quiere volver a ponérselo”. A estas características se suma el hecho de que hablamos de ropa unisex y que se dirige a todos los públicos.

A pesar de los pocos meses de recorrido de la marca -la primera colección se presentó el pasado 8 de noviembre-, es fácil percibir su éxito: han abierto el desfile de moda de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, han estado presentes en mercadillos de la ciudad y “la respuesta del público ha sido realmente una sorpresa: todos los comentarios han sido positivos, tanto de las personas que han comprado como de aquellas que están interesadas en el proyecto, y es algo que realmente nos anima a continuar”.

Marzo tiene claro que quiere el proyecto siga adelante. Les gustaría poder añadir ropa vegana a sus colecciones, aunque por el momento se escudan en las certificaciones de que en la producción de su colección no ha habido crueldad animal, además de que su calidad es la máxima posible para alargar su vida útil y que, una vez terminada, será biodegradable.

También les gustaría abrir una tienda física, ya que los eventos que a los que han asistido han funcionado bien porque “la gente ha venido, ha visto el producto y su calidad y ha dicho: “esto lo quiero y me lo llevo”.

Por el momento, comenta que acaban de abrir una nueva página web para sus productos, que seguirán por esa línea y que están comenzando a trabajar en futuras colecciones.