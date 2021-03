Cómo estar preparado para tener una entrevista laboral en inglés

Manejar un segundo idioma es una capacidad muy bien vista y retribuida por los empleadores, ya que es sinónimo de grandes oportunidades para la empresa, al poder establecer relaciones con otras compañías internacionales.

Entonces, si solicitaste trabajo en una empresa multinacional y tu entrevista va a ser en inglés, o si para el puesto que deseas necesitas contar con un amplio conocimiento y un nivel alto de inglés, es posible que parte de la evaluación sea ejercida en este idioma, por ello inscribirte en clases de inglés de negocios online es una maravillosa opción.

Actualmente, son innumerables las compañías que realizan entrevistas de trabajo en inglés, a manera de evaluar qué tan preparados se encuentran los postulados para el cargo que se encuentra vacante. Si el inglés es tu segunda lengua, no debes sentirte preocupado.

En cambio, si te encuentras en una posición en la que no eres un experto en el idioma pero sabes más que la mayoría de las personas, lo mejor es que comiences tus Clases de inglés de negocios online.

Además, en este artículo te mostraremos una serie de consejos, trucos y algunas frases básicas en inglés que te van ser de gran ayuda y lograr una entrevista de trabajo exitosa.

Trucos y consejos que debes seguir antes de una entrevista laboral en inglés

● Infórmate bien sobre cómo preparar una entrevista laboral en inglés: Es indispensable que te familiarices con la empresa, el sector y el cargo para el que será la entrevista.

Puedes entrar al sitio web de la empresa, es perfecto para comenzar. Te podrá sugerir algunos temas de los que hablar y te facilitará la preparación para varias preguntas habituales en la entrevista.

● No dejes de practicar: La práctica hace al maestro, aprovecha el mayor tiempo posible que tengas antes de la entrevista, para investigar, practicar y aprender.

Puedes buscar Clases de inglés de negocios online, realizar una entrevista simulada en inglés con un/a amigo/a, ensayar tus respuestas a las preguntas comunes delante de un espejo.

Esto además de ayudarte a obtener soltura hablando inglés, es una forma ideal de acostumbrarte a hablar de tus habilidades y cualificaciones adecuadas.

● Sé precavido: Asegúrate de llegar a tiempo a la entrevista laboral en inglés. Intenta llegar de 5-10 minutos antes de la hora acordada a la entrevista.

Si vas en transporte público, ten pensada alguna ruta alterna por si se retrasa el autobús o el tren.

Recuerda también llevar una copia extra de tu currículum y una lista de referencias.

Llegar a tiempo evitará que crees ansiedad en el trayecto y puedas dar la entrevista en calma, con buen aspecto y mejor preparación, podría salir todo mejor de lo que esperas.

● Piensa en un punto débil que superaste: a los entrevistadores les interesará saber sobre tus debilidades. Identifica algo que antes te resultaba difícil, pero que actualmente domines.

Cita casos concretos en los que hayas superado este viejo punto débil, por ejemplo: si lo tuyo no era la organización, pero ahora estás seguro de que puedes llevar un calendario actualizado y en orden para ayudarte a no perder tus tareas de vista y plazos pendientes, es algo que puedes mencionar.

● Muestra interés: Cualquier empresa va a querer saber si estas interesado realmente en ellos.

Antes de entrar en contacto, puedes pasar tiempo leyendo sobre la compañía en su página web y viendo Clases de inglés de negocios online. Puedes utilizar frases como: “I’m really impressed by your line of products”: “Estoy realmente impresionado con su línea de productos”. “I’ve always been interested in working in your industry” o “Siempre he estado interesado en trabajar en su industria.”

● Sé relevante: Al realizar tu CV (Curriculum Vitae), recuerda que las empresas van a estar interesadas en información relevante para la vacante, no te olvides de mencionar tus capacidades en la entrevista de trabajo.

Por ejemplo: “My responsabilities include managing a team of four people and organising training events.” “Mis responsabilidades incluyen dirigir un equipo de cuatro personas y organizar eventos de capacitación.”

● Responde cada pregunta con seguridad: Es fácil sentirnos asustados cuando no tenemos idea de qué preguntas nos van a hacer a continuación, pero recuerda mantener la calma siempre.

Está bien solicitarle a alguien que repita la pregunta, o tomarte tu tiempo para responder.

Mantén tus respuestas simples, esto va a ayudarte a parecer más seguro. Si te realizan preguntas donde la respuesta sea “No” o “Si”, intenta agregar un ejemplo para respaldarla. “Yes, I speak three languages: Italian, French and English.” Sí, yo hablo tres idiomas: italiano, francés e inglés.”

La mayoría de los entrevistadores suelen preguntar por qué crees que eres el candidato ideal para la vacante, así que asegúrate de tener una respuesta adecuada preparada.

Puedes pedirle a tu profesor de Clases de inglés de negocios online un poco de ayuda con esto.

Buenos ejemplos son: “I think I can help you improve your technology platform” “Creo que puedo ayudarlos a mejorar su plataforma tecnológica”.

También puedes añadir algo como: “I have a lot of experience working with the type of clients you have” “Tengo mucha experiencia trabajando con el tipo de clientes que ustedes tienen.”