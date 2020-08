“Como mujer siempre he tenido suerte”

Están recientes las elecciones autonómicas con mayoría absoluta y caras nuevas. ¿Considera que para mejor? ¿En qué medida influirá este resultado en nuestras vidas?

La verdad es que no tengo una opinión muy clara. Llevamos tantos años con líderes en el ayuntamiento de Santiago que no han hecho más que hundir la ciudad. No se cómo influirá en nuestras vidas, la Fundación Granell tiene a su lado a una persona del equipo de Feijóo que nos ayuda mucho y, creo, que con cariño.

Todavía colean los amargos estertores del coronavirus. ¿Qué debemos hacer?

Viviendo en EEUU lo de la pandemia me afecta mucho pues no tenemos a un jefe en la Casa Blanca que sepa qué hacer. Imagino que hay que seguir manteniendo las distancias, usar mascarillas, lavarse las manos y evitar conglomeraciones.

¿Practicó el teletrabajo? ¿Con qué resultados? ¿Cree que llegó para quedarse?

Llevo ya varios años llevando la fundación Granell desde mi casa en Washington. Cosa que ha causado problemas para algunos miembros del Patronato, ahora podrán ver por qué se puede hacer y por qué no pienso dejar de ser la directora hasta que vea que se puede contratar a un director digno para llevar el legado de mi padre que necesita que sea alguien más bien como él: con sus ideales y compromiso con la amistad y la libertad y sin traiciones.

¿Cambiarán mucho sus vacaciones? ¿Dónde las disfrutó en el pasado y qué hará este verano?

Vacaciones, no es algo que practico. Si me sale un viaje para visitar a alguna amiga, hago el viaje. Hace ya algún tiempo que no viajo a otros países. En dos años sí espero poder ir a Australia.

¿Qué se puede hacer en un mundo tan desigual con millones de personas desnutridas, desplazadas, enfermas y sin recursos tras la pandemia?

Desde 1963 participo en manifestaciones contra las desigualdades que afectan este país (USA), especialmente contra la gente de color. En1963 estuve en Washington en la manifestación liderada por ML King y apoyada por John Lewis recientemente fallecido. Mi compromiso con esta lucha ha sido constante desde entonces. Creo que quizás ahora este país se haga más justo y que la democracia la disfrutaremos todos.

¿Para quién su aplauso en estos meses negros y quién merece su rechazo?

Estos meses, respeto hacia los científicos de este país que han tenido que tolerar a un imbécil. También, como todo el mundo, hacia los médicos, enfermeras, personal de hospitales. Carteros, gente que trabaja en los mercados, farmacias. La lista es larga. Mucha gente dedicada y arriesgándose son el mejor ejemplo de lo que es un buen y sincero ser humano. Últimamente aquí, todos los manifestantes de “Black Lives Matter”. Si fuera más joven estaría con ellos.

Las mujeres tienen cada vez más protagonismo en todos los ámbitos. ¿Lo percibe usted en su profesión?

Como mujer siempre he tenido suerte. Mis dos jefes en EEUU siempre me apoyaron y me contrataron teniendo poca experiencia en dos campos diferentes: educación y en una casa editorial. Mi experiencia en Santiago, en manos del Patronato, no ha sido tan buena. Excepto al principio bajo el mandato de Xerardo Estévez.

Sin embargo, todavía se escuchan muchas quejas sobre las dificultades que deben superar frente al teórico dominio de los hombres...

Pues sí, dos miembros del Patronato, dos “caballeros”, dedicaron las dos horas de una reunión para acosarme. Una persona les dijo dos veces que se estaban “pasando”, pero nadie más les dijo nada. Y, en la memoria de dicha reunión, no aparece nada de esto. Una vergüenza para esos miembros.

¿Cree que este es el siglo de las mujeres, liberadas, sin complejos, triunfadoras?

Lo he dicho: he tenido suerte en mi vida. Mi padre siempre me trató como ser humano. Ni mujer, ni hombre. Muy en su estilo.

Un tema recurrente es el que se refiere a los problemas de conciliación familiar y flexibilidad en el trabajo, ¿cómo lo ve?

Tengo hijos casados que, aparentemente, están superando estos problemas de aislamiento y vida juntos forzada. Creo que la mayoría de la gente aprenderá de las experiencias positivas. El ser humano es, por lo general, bastante decente y flexible. Nos adaptamos a muchos retos y problemas.

¿Cree que, como indica una encuesta, los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres?

¡Espero que no! El dinero no lo es todo.

¿En qué orden de preferencia situaría familia, profesión, estudio, relevancia social o amigos?

Familia; amig@s (los de verdad, no los falsos); profesión: me gusta trabajar y me gusta mucho lo que hago; estudio y relevancia social (esto último no me preocupa mucho o nada.)

Dentro de sus responsabilidades profesionales, ¿en qué proyecto está centrada ahora?

Llevo meses trabajando en una biografía de mi padre, lo que me ha llevado a leer mucha de su correspondencia, sus escritos, escritos sobre él, libros sobre la guerra civil, el Exilio, el franquismo, la transición y sus consecuencias.

¿Alguna persona tuvo influencia en momentos clave de su vida?¿Cuál es el mejor consejo que recibió y de quién?

Tanto como consejos.... Pero sí he llevado mi vida siguiendo los ejemplos de personas como mis padres, muchos de sus amigos y políticos dedicados a la gente y a los ideales de la República. El mundo en el que crecemos y la gente que nos rodea esos años formativos nos marcan mucho. Crecí rodeada de gente digna con ilusiones y ganas de hacer y salir adelante. En España, si se me permite, aún hay mucha gente que creció bajo el franquismo y, consecuentemente, se comportan, aún hoy día, como aquella gente.