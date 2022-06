¿Cómo pagar un préstamo de forma responsable?

Es fácil decir que se controlarán los gastos, pero a algunos les cuesta en la práctica. Consiste en saber a dónde se dirige el dinero y en qué cantidad al colocar los gastos en una lista (de los más caros a los más baratos) para minimizarlos, o eliminarlos si son superfluos. Se anotan los gastos fijos mensuales como la comida, servicios, alquiler, escuela, etc., así como los gastos por entretenimiento que no se consume y otros más superfluos.

Ante esta situación se ven afectadas significativamente las finanzas personales, el historial crediticio y la tranquilidad emocional del cliente. Las deudas crediticias no son un juego. No es casualidad que ahora se practiquen nuevos métodos para pagar a tiempo, o incluso antes. Las claves para pagar los préstamos de forma rápida y responsable son:

Antes de solicitar un préstamo, el cliente tiene que ser consciente sobre la responsabilidad que supone ser titular de uno y no pagarlo. Y es que lejos de ser una solución para librarse del préstamo, se convierte en una deuda mayor que no para de crecer con los intereses. Es conveniente no pedir ningún tipo de préstamo cuando no se tiene la certeza de que se podrá pagar.

Si no pagas un préstamo...

La entidad o prestamista no se olvidará de la deuda. El aviso se remite por llamada o correo electrónico entre el tercer y sexto impago, pero si el impago se alarga por más tiempo, pueden embargar la cuenta bancaria o cuenta nómina en primera instancia. Seguidamente, quedan embargados todos los bienes necesarios para saldar la deuda, a menos que un avalista decida responder.