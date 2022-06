“Deberíamos valorar más el periodismo porque marca la calidad del país”

Su primer programa en Televisión de Galicia o el primer programa después de Televisión de Galicia, ¿qué ha sido más importante?

(Suspira) Esto es como decidir entre mamá y papá. Resulta complicado escoger porque todos los pasos tienen su importancia. Sin el primer programa en el canal gallego no habría llegado este a nivel nacional. Todavía queda camino por recorrer.

¿Cómo le ha cazado RTVE?

Por teléfono (risas). Sé que desde la productora de “El cazador”, Mediacrest, me seguían desde que hice el concurso “Ti verás” [TVG]. Habíamos tenido un par de contactos, pero sin ninguna propuesta seria encima de la mesa. En el cambio de temporada, deciden contar conmigo al necesitar un nuevo presentador [tras el fichaje de Ion Aramendi por Telecinco para conducir las galas dominicales de “Supervivientes”]. Entonces, fui a Madrid e hice una pequeña prueba al igual que el resto de los candidatos y, a partir de ahí, tanto la productora como el canal, decidieron apostar por mí.

¿Comunicárselo a Televisión de Galicia fue similar a dejar a una pareja por teléfono?

No, porque todo quedó aclarado. La decisión fue prácticamente de un día para otro por las exigencias de producción de TVE. Yo se lo comuniqué por teléfono a todos mis jefes, directos e indirectos, y me consta que la relación entre ambos canales es muy buena. A pesar de lo precipitado de las circunstancias hubo mucha sinceridad por todas las partes. Desde TVG fueron los primeros en alegrarse por mí y de que Televisión Española se fijara en un profesional que ellos han formado durante catorce años. Televisión de Galicia seguirá siendo mi casa siempre, esté donde esté.

El día que llegó al plató de “El cazador”, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza?

No tuve tiempo para pensar porque había ya que trabajar. Iba con un bolígrafo y con un papelito metido en la americana para intentar hacer de esponja y anotar cada detalle importante. Fue una gozada ponerse manos a la obra con un equipo humano que me ha ayudado desde el minuto uno.

Nos ha dejado asombrados con su velocidad de lectura.

(Risas) Hay un poco de práctica y un poco de habilidad. Todos tenemos una predisposición a leer de una forma u otra, pero también intento practicar al máximo la dicción, la vocalización y, sobre todo, la rapidez para que los concursantes puedan entender las preguntas, ya que la falta de tiempo es también una dificultad, y, sobre todo, para favorecer el ritmo del programa. Caliento la voz un par de minutos antes de empezar y hago estiramientos de mandíbula porque con la tensión de las cazas finales me duele un poco la cara e, incluso, la espalda.

¿Por qué TVE no destaca en audiencias?

¡Uf! Es una pregunta que para un recién llegado a la casa es muy complicada de responder. La industria de la televisión está en una redefinición constante y ha encarado muchos retos seguidos en los últimos años y todavía son más los que vienen por delante. La audiencia va de un lado para otro y siempre se tarda un poco en cazar esos flujos. Estamos trabajando para que en los años futuros se revierta esa tendencia y TVE pueda subir las audiencias. Creo que la televisión pública sigue teniendo esa pátina de prestigio y que la ciudadanía sigue valorando su calidad.

Dice Iñaki Gabilondo que para ejercer el periodismo hay que tener fe, ¿es usted devoto?

Si lo dice uno de los grandes referentes del periodismo en España: ¡amén! Los periodistas que comienzan ahora son a los que les hace falta tener más fe, pues el panorama en España no es nada fácil. Creo que deberíamos valorar y cuidar más al periodismo porque es uno de los indicadores que marcan la calidad del país. Siempre pensamos en la educación, en la sanidad, en la justicia... Sin embargo, es importante que haya una prensa de calidad, libre y objetiva que intente acercarse a los problemas de la ciudadanía. La política del “clickbait” [cebo de clics] es muy negativa y, a veces, las desinformaciones y las “fake news” son enemigos silenciosos. A mí me preocupa cómo fluye la información en los últimos tiempos.

Entonces, ¿considera que el trabajo periodístico solo ofrece aquello que la gente quiere oír?

Noto que se está más pendiente de generar un tráfico de visitas que de aportar información u opiniones formadas. Yo vengo educado de la información pública y se trabaja con otro tipo de indicaciones. Por otra parte, somos más de acudir a alguien que nos refuerce lo que nosotros pensamos antes de comparar lo que dice uno y otro y sacar una opinión propia. A veces, hay que ser más abiertos para no ser tan polarizantes. Como sociedad deberíamos hacer una reflexión crítica.

Nunca ha ocultado su pasión por el Deportivo, ¿ve fuerte al equipo para el ascenso?

Lo veo con muchísima ilusión. Para ser del Deportivo hay que tener mucha más fe que para ser periodista y mira que no está la cosa bien (risas). Estoy en calma tensa. Este año hubo momentos duros en la temporada, así que, esperemos tener una final de “playoff” sin sustos en los últimos minutos. Necesito ya una tranquilidad a nivel futbolístico. Hay que comenzar a escalar el regreso, pero la afición siempre va a estar ahí independientemente de la categoría.

¿Ha tenido tiempo de tomarse las “cañas de la libertad” en Madrid?

(Risas) La verdad es que yo me tomo cañas con muchísima libertad también en Galicia. Tengo siempre morriña de Galicia y, para mí, es muy necesario poder volver cada semana, para equilibrar un poco el pH y que el cambio no sea tan brutal.

¿Teme que su vida pública deje de ser privada?

No, son cosas que no dependen de uno directamente, así que intento no pensar demasiado en ello. Evidentemente, ahora estoy en otro canal y me va a ver un público en toda España. Supongo que habrá cosas que cambiarán, pero es algo que asumo por mi profesión. Si no hubiera redes sociales... ¡Lo que descansaríamos todos y el tiempo que tendríamos para tomar esas cañas!

Le ofrecen tres colaboraciones en TVE y tiene que elegir una: a)Ir a “MasterChef”. b) Participar en “Telepasión”. c) Presentar “Benidorm Fest”.

Muy apetecibles, ¿se puede ir a todas? (Risas). Me quedaría con “Benidorm Fest”. Me gustan los contenidos musicales y un evento así sería una gozada poder estar ahí y ver a grandes artistas en directo. Ya que con Tanxugueiras no pudo ser, a ver si otro grupo gallego lo consigue en el futuro.

Según el CIS, el retrato robot del español medio es: una persona casada, católica, votante de izquierdas, propietaria de su vivienda y con un sueldo entre 1 201 y 1 800 euros. ¿Cuánto tiene usted de español medio?

Solo cumplo una de ellas. No voy a decir cuál (risas).

¿Qué titular le pondría a su 2022?

(Piensa) Hay una expresión muy gallega que en mi grupo de amigos usamos mucho que es: ‘Quen contaba?’.