¿Dejas todo para mañana?

¿eres de los que dejan todo para después? ¿Tienes por costumbre aplazarlo todo, posponerlo porque te parece que queda mucho tiempo para hacerlo? ¿Terminas haciendo todo de prisa y corriendo porque calculaste mal el tiempo?

¿Te has preguntado alguna vez por qué te ocurre esto?

Quizás has pensado que tú eres así y que eso no lo puedes cambiar. Te equivocas, lo que te ocurre se conoce como procrastinar y no es un rasgo de personalidad. Es un hábito, una conducta que muchas veces nos sirve para evadirnos de responsabilidades o decisiones que no tenemos muy claras.

Procrastinar significa posponer o aplazar tareas u obligaciones importantes y que cambiamos por otras que resultan más gratificantes, aunque no nos aporten nada positivo.

No pasa nada por procrastinar alguna vez. El problema surge cuando se convierte en un hábito y puede terminar ocasionando problemas en tu vida profesional y familiar.

Quizás perdiste oportunidades de trabajo por dejar pasar el plazo de presentación de documentación. O quizás tenías que preparar un examen importante y fuiste posponiendo el estudio hasta que ya fue imposible aprenderlo todo y el resultado final fue un suspenso. O quizás necesitas bajar de peso, pero pones excusas para empezar el régimen...

Si estas situaciones te angustian y te repites “siempre me pasa lo mismo, lo dejo todo para el último momento y no sé por qué me pasan estas cosas”.

Déjame decirte una cosa, procrastinar no es en si el problema, pero las razones por las que haces lo que haces, y te dices lo que te dices... eso sí es el problema y tiene que ver directamente con tus creencias.

Recuerda que una creencia es un pensamiento, una idea que asumimos que es 100 % verdad y vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla.

Para conseguir cambiar tus creencias es importante que entiendas como funcionas tú y como funciona tu cerebro.

Para cambiar tus resultados, tienes que cambiar tus creencias y para ello hay que reprogramar tu cerebro.

La primera condición para dejar de procrastinar y cambiar tus creencias es ser consciente de lo que haces, cómo lo haces y descubrir las creencias que hay detrás de esa conducta. De esa manera podrás liberarte de ese lastre que te impide avanzar para que puedas tomar las riendas de tu vida y dejar de perder el tiempo, porque el tiempo perdido no se recupera.

“Nunca hagas mañana lo que puedas hacer hoy. La procrastinación es la ladrona del tiempo, atrápala”. Charles Dickens (David Copperfield).

Si quieres contarme tu caso puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.