Del confinamiento a las listas de éxitos

¿Te imaginas despertarte un día y que tu canción haya conseguido más de 15 millones de reproducciones? Esto es lo que le ha pasado a EZVIT 810 , un chico de 18 años que no ha nacido en Puerto Rico, Colombia ni Miami sino aquí, en España, es vecino de Lleida -en este género Urban hay un talento emergente en la periferia de esta ciudad-. Su nombre artístico, EZVIT 810 y su canción No me renta (Blanco & Negro Music Urban), se ha colado desde hace unas semanas, entre las más escuchadas del país, consiguiendo más de 500.000 seguidores en cuestión de días.