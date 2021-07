El chuletón, una ‘delicatessen’

Pues le voy a dar un disgusto al ministro de Consumo, porque el otro día me metí entre pecho y espalda un chuletón de los que te da tembleque en las piernas nada más verlo.

No vean cómo estaba, bien selladito por arriba y abajo, con todos sus jugos dentro, en ese punto que saben dar los grandes maestros parrilleitor que no lo dejan ni crudo ni hecho, sino todo lo contrario.

Una exquisitez, se lo digo yo que aún me estoy relamiendo. Claro, que ante ese corte de costilla enorme, jugosa e increíblemente sabrosa no les voy a relatar que había ni antes ni después de semejante manjar.

¡Chúpate esa, Garzón!

Y para hoy, por eso de tan solo tocarle las narices, voy a preparar una parrilla de butifarras, chorizos, chinchulines, mollejas y otras delicatessen carnívoras para chuparse los dedos.

No se preocupen, que ni me estoy trabajando el ácido úrico ni tengo como fin padecer gota, una enfermedad enormemente dolorosa.

La ley del embudo, eso sí, porque el político comunista, si es que así se le puede calificar, puso en el menú de su boda solomillo de ternera a la brasa para los 270 comensales que acudieron a celebrar el ágape de sus nupcias.

Bueno, no era lo único que había, también tuvieron que hacer sitio los invitados al bogavante, el foie, el vino de rioja, el cava y los helados.

Y no terminaba ahí la cosa, ya que previamente un cortador de jamón iba preparando lonchas para todos los invitados y durante la comida, además, se sirvieron saquitos de langostino con salsa americana, pastel de puerros y gambas con salsa de queso, y gambas de Huelva. ¡Uhm!

Ah, y la carne roja fue por partida doble, ya que también degustaron un excelente carpaccio de ternera.

¡Ahí es nada!

No me digan que no se les hace la boca agua. Yo aún recuerdo que en 2017 cuando anunciaron el enlace y el menú estuve a punto de ir y colarme como primo de la novia o amigo del fotógrafo.

Pues eso, que a qué venía denostar la carne roja y encima poner al sector ganadero en la picota. Es la dura vida del productor primario, que con tanta espada de Damocles pensará que está sentado en el Trono de Hierro de Juego de Tronos.

Y en lugar de rectificar, otros ministros del Ejecutivo, como Yolanda Díaz, hacen frente común y nos dicen que a cuidar la salud, que de carne roja nada, que para disfrutar ya están ellos.

Hasta Pedro Sánchez de forma sibilina, como lo hace todo, vino a reconducir su declaración sobre el chuletón.

Pues ahí tiene a Alberto Garzón, que sale indemne de la del azúcar y sale vivito del follón de los chuletones.

Y no será porque Sánchez no cambió ministros en esta ocasión, hasta sus más fieles colaboradores sintieron la dura suela de la bota del presidente en sus posaderas: José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Isabel Celaá, Arancha González Laya...

Hasta el rey de los fontaneros, el intocable e increíblemente poderoso Iván Redondo, el artífice de que Sánchez esté donde está, se ve ahora en el paro buscando donde emplomar alguna cañería.

No seré yo quién les haga un amable obituario político; mis fieles lectores saben que no comulgaba con muchos de ellos, pero ya les digo que contentos no se van; les garantizo que no quedaron con el jefe del Ejecutivo para tomarse unas cañas, como la gente que sale por la puerta grande.

Así que cambiamos de un Gobierno político y cabreante a un Ejecutivo municipalista y con muchas caras desconocidas para el gran público e incluso para la experimentada clase política.

Hasta nos quitan de Portavoz a María Jesús Montero y nos ponen a la hace unos días alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, que será muy válida, pero para tomar de tontos a los periodistas, decir lo mismo y evitar pronunciarse sobre lo que le preguntan en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ya teníamos a la salerosa sevillana.

Pero no se preocupen, nos quedan los incombustibles ministros de Unidas Podemos. Ahí sigue el mudito Manuel Castell, ese que solo habla cuando tiene algo que decir y nunca dice nada; Irene Montero, pareja de...; Ione Belarra, la sustituta del compañero de, o sea, Pablo Iglesias, y cómo no, la galleguísima Yolanda, flamente vicepresidenta al son de las muiñeiras.

No vean lo cantidad de veces que me pregunté qué tienen estos que no tengan los otros, qué hicieron mejor los morados que los socialistas para unos ser purgados al más puro estilo estaliniano y los otros continuar.

A ver, que seguro que también harán lo suyo, supongo, o quiero suponer.

Miren, aquí les dejo, que voy a preparar una chuletitas de cordero para ponerlas a la plancha, que con esto de hablar de carne me entró una fame negra...