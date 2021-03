El cortometraje de Almodóvar se queda fuera de los Óscar

El cortometraje La voz humana, del director manchego Pedro Almodóvar, no fue nominado por la Academia de Hollywood para optar al Óscar al Mejor Cortometraje de Ficción en la que será la 93 edición de estos premios, que tendrá lugar el 25 de abril.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (Ampas) anunció ayer los finalistas definitivos de todas las categorías.

El director manchego Pedro Almodóvar, ganador de dos estatuillas por Todo sobre mi madre (1999) –Mejor Película Extranjera– y Hable con ella (2003) –Mejor Guion Original–, no pudo continuar en la terna para alzarse con un Óscar como Mejor Cortometraje de Ficción junto a otros cuatro trabajos, aunque sí pasó la preselección de febrero.

Quienes sí competirán por una estatuilla será los españoles Sergio López-Rivera, nominado al Óscar a mejor maquillaje y peluquería por La madre del blues, y Santiago Colomo por su trabajo en los efectos especiales de El magnífico Iván.

Y sin desvíos, pasos en falso ni altos en el camino se dirige a los Óscar Nomadland, la brillante cinta de Chloé Zhao que dominó esta extraña temporada de premios de Hollywood y que ayer se consolidó como favorita con el anuncio de las candidaturas para la gran gala del cine.

Con seis nominaciones, Nomadland no fue la película con más candidaturas para los Óscar de la pandemia, ya que Mank, la épica en blanco y negro de David Fincher en Netflix, optará a diez galardones, informa Efe.

Pero a nadie se le escapa que, al margen de los números y de ciertas impresiones engañosas (Mank acumula muchas nominaciones en los apartados técnicos), Nomadland es la rival a batir en las categorías más cotizadas, gracias a su poética mirada a la precariedad laboral extrema y a las ruinas del capitalismo en Estados Unidos.

Tras su triunfo en los Globos de Oro como mejor filme dramático, tratará ahora de llevarse el Óscar a la mejor película. Para ello tendrá que derrotar a El juicio de los 7 de Chicago, El padre, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari. Historia de mi familia, Una joven prometedora y Sound of Metal.

Además, Chloé Zhao competirá por los Óscar de mejor dirección, mejor guión adaptado y mejor montaje (primera mujer que logra cuatro candidaturas en la misma gala), mientras que Frances McDormand, el corazón de Nomadland, podría ganar por tercera vez el galardón a la mejor actriz.

McDormand se enfrentará a las excelentes Carey Mulligan (Una joven prometedora), Viola Davis (La madre del blues), Andra Day (Los Estados Unidos contra Billie Holiday) y Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer).