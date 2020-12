El director catalán Lluís Danés redime en el cine a Enriqueta Martí Ripoll, más conocida como ‘La vampira del Raval’

Es uno de los personajes más populares del imaginario catalán de principios del siglo XX y, por primera vez, su historia ha sido llevada a la pantalla grande. Enriqueta Martí, más conocida como ‘la vampira del Raval’, se hizo macabramente famosa tras la desaparición de Teresita Guitart. Un caso que sacó a la luz su perfil de secuestradora, proxeneta de niños y asesina en serie. Lluís Danés debuta en el largo de ficción desmintiendo la leyenda negra sobre Enriqueta Martí, y en el que Nora Navas se mete en la piel de la sanguinaria criminal.

Ambientada en la Barcelona de 1912, la película arranca con la famosa desaparición de la hija pequeña de una familia rica. El periodista Sebastiá Comas, interpretado por Roger Casamajor, se adentrará en el laberinto de calles, secretos y burdeles del Raval tras la pista de la principal sospechosa: Enriqueta Martí. Allí, descubrirá a una élite que se esconde dispuesta a ocultar sus vicios a cualquier precio. Completan el reparto Bruna Cusí, Sergi López, Francesc Orella, Pablo Derqui y Núria Prims. La película compone, además, un retrato de las dos ciudades que convivieron en una: la burguesa y modernista con la sucia y sórdida sociedad, en una época marcada por la explotación infantil, el analfabetismo y las secuelas de la famosa Semana Trágica.

‘El Padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone’. La acción comienza en el año 1979, cuando Michael Corleone (Al Pacino), heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimizar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar a un sucesor que se haga cargo de los negocios. Vincent (Andy García), el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser elegido.

El nuevo montaje de “El Padrino: parte III” (1990) realizado por Francis Ford Coppola para celebrar el 30 aniversario de la película original se estrenará en salas de cine en España este fin de semana.

Para esta nueva versión, titulada Padrino, Epílogo: La muerte de Michael Corleone, Coppola ha creado un nuevo principio y final, ha rehecho algunas escenas, planos y partes musicales además de restaurar la imagen y el sonido. Aunque se considera que no alcanzó la maestría de las dos primeras películas de la saga, El Padrino: parte III logró siete nominaciones al Oscar, incluidas las de mejor película y mejor director. No es la primera vez que Coppola ofrece al público una mirada alternativa a alguna de sus películas, ya que, por ejemplo, en 2001 presentó una versión nueva y extendida de su clásico bélico Apocalypse Now bajo el título de Apocaypse Now Redux.

‘JOSEP’. Josep Bartolí fue uno de los 500.000 republicanos españoles que cruzaron a Francia en 1939 para huir del franquismo y plasmó su experiencia en los campos de concentración franceses con sus dibujos. La película, recupera ahora esa vida y arte en el exilio de la mano del director francés Aurel. La cinta no es un biopic propiamente dicho de Bartolí (Barcelona 1910- Nueva York 1995), pero parte de premisas reales: su llegada a Francia, su encierro en los campos de concentración, su posterior huida y su exilio en México, donde fue amante de Frida Kahlo, y finalmente en Nueva York, donde se codeó con Pollock o Rothko. Aurel, ilustrador en prensa y autor de un par de cómics, descubrió su historia gracias a un libro que Georges Bartolí dedicaba a su tío. Su interés por la Guerra Civil española le hizo adentrarse en un proyecto al que han puesto voz Sergi López y Silvia Pérez Cruz, que también firma su banda sonora.

Cómo sobrevivir en un mundo material. Theresa (Debra Winger) y Robert (Richard Jenkins) son dos estafadores profesionales que llevan 26 años formando a su única hija, Old Dolio (Evan Rachel Wood), para timar, estafar y robar a cada oportunidad que se le presente. Durante un golpe mal planificado y a la desesperada, la familia convence a una desconocida (Gina Rodriguez) para que se una a su siguiente fraude, algo que sin duda acabará poniendo patas arriba todo su mundo.

Dirigida por Miranda July, la película se sitúa entre el drama y la comedia para narrar las desventuras de una familia poco convencional.

Madame Curie. A finales del siglo XIX, Marie Sklodowska es una científica que debe pelear contra la sociedad para llevar a cabo sus investigaciones. Después de unir fuerzas con Pierre Curie y conseguir el premio Nobel gracias a sus estudios sobre la radioactividad, la pareja se convierte en el centro de atención internacional. Sin embargo, tras un accidente, Marie deberá continuar avanzando sola en su trabajo y enfrentarse a los efectos transformadores de sus descubrimientos.

Marjane Satrapi dirige esta nueva aproximación a la científica de origen polaco vista desde esa suerte de glorificación unipersonal más allá de la colaboración con su marido, Pierre Curie. Lo mejor de esta enésima Madame Curie es que en el fondo es la historia de cómo el amor y la radioactividad vienen a ser una misma cosa, una fuerza destructiva, más allá de sentimientos, de formas físicas, del tiempo y el espacio.