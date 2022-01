“El humor es directamente proporcional a lo seria que se ponga la vida”

¿Cómo lleva la promoción de un regreso tan deseado como “Los misterios de Laura”?

Con mucha alegría y con mucha emoción. También con expectación por ver si el público disfruta del capítulo y por ver si la nueva etapa de la serie gusta tanto como antes.

¿Qué sorpresa nos va a deparar este episodio especial en forma de película televisiva “Laura y el misterio del asesino inesperado”?

A través del crimen que plantea el capítulo, el público descubrirá un suceso importante que ha afectado a todos los personajes de la serie y cómo están ahora sus vidas después de todos estos años. Todo está entrelazado.

El único caso que se le resiste a Laura es la renovación de la serie, ¿se resolverá este jueves según la audiencia que consiga?

¡Ah! No tengo ni idea, eso habrá que preguntárselo a Televisión Española. Todos tenemos muchas ganas de que esta serie tenga más vida. En principio, la respuesta que tenemos del público y de la prensa es positiva. El capítulo especial ha sido una alegría, pero no tenemos la seguridad de que vayan a renovarnos. Lo esperamos todos, pero no lo sabemos.

¿Laura Lebrel es ahora más talentosa, más deductiva y más sabia?

Laura sigue siendo una crac, ya nos gustaría ser la mitad de listos que ella. No obstante, hemos hecho solo un capítulo que sirve de punto de partida para ubicar a este grupo humano en el que se desentrañará un nuevo caso, pero no tenemos más.

¿Seguirá la inspectora Lebrel enganchada al culebrón “Desheredada”?

No, la serie ya se ha terminado porque han pasado varios años.

¿Habrá algún guiño al misterioso admirador llamado D.W?

No lo puedo desvelar (risas) porque si no te estaría contando lo que pasa en el capítulo y no lo voy a hacer. Yo lo que quiero es que el público lo vea este jueves.

María, ¿usted qué misterio es?

¡Uy! ¡Qué pregunta tan profunda y preciosa! Soy una persona normal con mis contradicciones, con mis virtudes y mis defectos. Un misterio... detesto la idea de coleccionar cosas.

La insistencia del público fue clave para la vuelta de “Los misterios de Laura”, ¿funciona mejor la fórmula clásica o el factor nostálgico?

Creo que la fórmula clásica. “Los misterios de Laura” tiene todos los componentes para ser una serie blanca: se puede ver en familia porque es como jugar al Cluedo y hay suspense que es sinónimo de entretenimiento. Es una serie coherente y nada pretenciosa. Es muy honesta. Funciona porque mezcla la resolución de un caso policíaco, el ambiente familiar y la media sonrisa. Se trata de un humor suave, no es carcajada salvaje. Los guionistas, Javier Holgado y Carlos Vila, tuvieron la fortuna y la inteligencia de juntar todos estos elementos, además, está muy bien dialogada con un lenguaje muy cuidado.

Se echa de menos el fenómeno social compartido.

Sí, habrá gente que estará creciendo en un mundo en el que eso ya no existe. Antes había que esperar el día y la hora concretos y te reunías con la familia para ver el producto. Ahora, este “todo a la carta” de yo consumo cuando quiero, cuando me da la gana y puedo pegarme maratones de diez horas. Yo lo utilizo y me parece muy ventajoso, pero, por otro lado, se pierde algo de lo social, de degustar las cosas con un poco más de tranquilidad, como ir al cine o comprar un disco. Sin embargo, como actriz no me influye a la hora de trabajar.

También vuelve al teatro con la obra “De algún tiempo a esta parte... Fracaso?”, ¿se puede ser feliz sin éxito?

Esa reflexión es parte de la temática de esta función. La necesidad de aceptar el fracaso y de entender que si vivimos vamos a fracasar varias veces y no pasa nada. Estamos en un mundo en el que todo tiene que ser feliz y la verdad es que no es así.

En los últimos tres años, se ha metido en la piel de tres personajes potentes: “La Bolaño”, una catedrática de Ética alcohólica (“Merlí: sapere aude”); Carmen de Andrés, una abogada sin escrúpulos (“Toy Boy”) y Macarena Lombardo, una osada asesora política (“Venga Juan”), ¿en cuál ha fingido más?

En las tres, todas están muy alejadas de mi personalidad. Las vidas de estos personajes no tienen nada que ver conmigo, entonces afortunadamente eso es lo que buscamos los actores. Me parece aburridísimo hacer algo que se parezca mucho a mí.

¿A usted cuánta gente no le llama María?

Va variando. Lo que importa es el personaje, entonces si tú estás en el imaginario de los espectadores pues bienvenido sea. Hay gente que me llama Laura o, en el momento de “Periodistas”, Mamen. También es muy agradable cuando voy a mi ciudad, A Coruña, y la gente me dice: “¡Hasta luego, María!”, como si me conocieran. Me parece un gesto muy bonito y muy cariñoso.

Después de su papel en “Venga Juan”, ¿qué tal actriz es la prensa?

No tengo un conocimiento de cómo funciona el periodismo. En “Venga Juan”, mi personaje es la jefa de prensa de un político llamado Juan Carrasco [Javier Cámara]. Ella le saca de los lodazales, da la cara por él construyendo artimañas o campañas a su favor. Tiene que maquillarlo todo, ocultar lo menos conveniente y, en este caso, si hay que contar una bola, se cuenta.

Vivimos un bum de protagonistas femeninas en la ficción, ¿ha cambiado de verdad la industria?

Hay más personajes femeninos de mayor edad y también mujeres normales y corrientes. Todo eso se ha ampliado muchísimo. Al mismo tiempo, es importante que las mujeres cuenten el relato, así la mirada va a ser distinta. Desde luego, algo de cambio se nota.

He leído en alguna entrevista que se define como una persona “lenta”.

No me gusta ir rápido en la vida, prefiero vivir despacio. A mí me sienta bien la lentitud. Ni me gusta correr ni me gusta el estrés. Me gusta tener tiempo para hacer las cosas.

¿Es cierto que marchó de Galicia a los 17 años para hacer la prueba en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y la rechazaron dos veces?

Sí, comencé muy jovencita trabajando como dobladora y como actriz de teatro en Compostela durante diez años. Tuve mi grupo de teatro, Compañía de María, pero hacía muy poquitas funciones al mes. Por aquel entonces, no se hacían series en Galicia. Posteriormente, todo lo que tiene que ver con el audiovisual y el cine está unido al director madrileño, Pedro Carvajal, que rodó dos películas en Galicia [“Martes de carnaval” y “El baile de las ánimas”]. A raíz de estos dos proyectos, me llaman para trabajar en Madrid. Así empezó todo.

¿Era más sencillo ser actriz entonces?

No sabría decirte porque yo lo viví con mucha incertidumbre. En mi caso, tuve ayuda en mi casa y, más o menos, fui brujuleando y encontrando mi espacio. Se resume en empeño y en suerte. Ahora hay muchísima competencia, pero también hay muchas más series. Quizá sea más difícil ahora... no lo sé.

De hecho, le he escuchado decir que a los 50 la vida se pone en serio, ¿qué ha dejado de tomar en broma?

Precisamente, porque se pone en serio me tomo a broma muchas más cosas. El humor es directamente proporcional a lo seria que se ponga la vida.