El polaco Adam Michnik, Premio Princesa de Comunicación 2022

El periodista polaco Adam Michnik acaba de ser galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022 al que optaban 40 candidaturas de 16 nacionalidades. Este galardón es el segundo de los ocho premios internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLII edición.

El jurado, que leyó el veredicto en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo, estuvo integrado por Víctor García de la Concha (presidente del jurado); Alberto Anaut González (secretario del jurado); Luis María Anson Oliart; Gabriela Cañas Pita de la Vega; Adela Cortina Orts; Estrella de Diego Otero; Miguel Falomir Faus; Taciana Fisac Badell; Santiago González Suárez; Alex Grijelmo García; Miguel Ángel Liso Tejada; Helena López de Hierro d’Aubarède; Enrique Pascual Pons; José Manuel Pérez Tornero; Carmen Riera I Guilera; Fernando Rodríguez Lafuente; y María Sefidari Huici.

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades se concederá a “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”.

Nacido en Varsovia el 17 de octubre de 1946, Adam Michnik se formó en historia en la universidad de la capital polaca, donde tuvo problemas por participar en protestas, hasta que fue expulsado en 1968.

Finalmente, en 1975 se graduó a distancia en Historia por la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. Encarcelado en varias ocasiones desde los años sesenta, fue uno de los fundadores del movimiento KOR (el comité para la defensa de los trabajadores) y miembro del sindicato Solidaridad desde su creación en 1980. Desde 1977 fue editor en varias revistas independientes y formó parte de la dirección de Niezalezna Oficyna Wydawnicza, una de las editoriales más destacadas de la oposición polaca.

En el denominado ‘año revolucionario’ de 1989 llegó a ser diputado y fundó el periódico independiente Gazeta Wyborcza, del que sigue siendo redactor jefe. Michnik es uno de los más conocidos y destacados defensores de los derechos humanos en Polonia y está considerado como uno de los personajes fundamentales en la recuperación de la democracia en el país.

Michnik pasó seis años en las prisiones del régimen comunista polaco y fue uno de los impulsores de la reconciliación nacional, tomando como ejemplo el modelo español de los Pactos de la Moncloa. En 1989, tres años después de su última estancia en la cárcel, desempeñó su tarea política como miembro de la primera Cámara Baja no comunista de Polonia.

Es autor de varios libros sobre temas políticos e históricos y ensayos traducidos a varios idiomas, como Letters from Prison and Other Essays (1986), The Church and the Left (1992), Letters from Freedom: Post-Cold War Realities and Perspectives (1998) y In Search of Lost Meaning: The New Eastern Europe (2011) (En busca del significado perdido. La nueva Europa del Este, 2013).

Sus artículos han sido publicados en periódicos y revistas europeos como Der Spiegel, Le Monde, Liberation y El País y los estadounidenses The Washington Post y The New York Review of Books.

Doctor honoris causa por varias universidades, también ha sido reconocido con la Medalla Goethe del instituto homónimo alemán; en 2015, con el Premio Libertad del Parlamento Lituano; en 2016, recibió el Ortega y Gasset del diario El País; en 2018, el Internacional Primo Levi italiano, entre otros.