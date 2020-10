“En el amor, intentan hacernos creer que las personas se pueden sustituir como cromos y que no es importante hacer evaluación de daños tras una ruptura”

Pablo, ¿qué hay de positivo cuando se fracasa en el amor? ¿Quizás, darse cuenta de lo que uno que no quiere?

Fracasar en el amor, como casi cualquier otro fracaso, lo que suele conseguir es que te pares y analices qué es lo que ha salido mal. Cuando puedes entender dónde has fallado, puedes aprender de ello y, por lo tanto, evolucionar, que para mí es una de las finalidades de la vida.

¿Tu propia experiencia te ha llevado a escribir este libro o has hecho acopio de historias que te han contado?

La mayor parte del libro nace de mis experiencias personales y en ocasiones utilizo historias que me contaron otras personas para explicar cómo me hicieron reflexionar con ciertos temas, como la educación basada en el machismo o la eficiencia de las estructuras familiares, por ponerte un par de ejemplos...

Al final, imagino que todas tienen algo en común, ¿no?

No todas, pero sí la mayoría tienen el factor común de estar enmarcadas en un sistema relacional de monogamia y amor romántico.

Así que eres conocido como el gurú del amor... Cuéntame: ¿qué pueden hacer en plena pandemia las parejas que han empezado hace poco y que no viven juntas?

Jajajajajaja. Pues es una gran pregunta, no sé si mi título como supergurú del amor podrá responder a esa pregunta, pero vamos, yo creo que pueden hacer lo que les apetezca. Eso sí, si ahora mismo no quieren recibir una multa, tendrán que calcular a qué horas quedar para que no suponga un riesgo...

¿Qué es para ti el amor y, sobre todo, qué no es amor?

Para mí el amor es el motor que lo mueve todo, una forma de vida en la que prima el cariño y los cuidados para hacer de la vida un lugar lo más agradable posible.

Para mí no es amor todo lo que tenga que ver con el miedo o el odio. Creo que cualquier actitud relacionada con estos dos conceptos hace de la vida y el mundo un lugar hostil, frío y complejo.

¿Hay que darlo todo sin miedo a que salga mal?

Hay que dar lo que cada uno esté dispuesto a dar, no dar por dar sin ton ni son porque parezca que es lo que hay que hacer. De esto habla un libro maravilloso llamado Los cuatro acuerdos. Uno de ellos es: haz lo máximo que puedas, pero es importante el matiz, lo que puedas. Nunca de más.

Siempre hay pavor al primer no.

Siempre es desagradable que no se vean respondidas tus expectativas con algo, pero es importante aceptar que no siempre salen las cosas como uno desea y aquí siempre hago referencia a una frase de Bruce Lee que dice: “Más vale cicatriz en la piel por valiente, que piel intacta por cobarde”.

¿Y lo odiosas que son las comedias románticas? ¡Cuánto daño han hecho, y Disney ya no digamos... Y eso de que un clavo saca a otro clavo...

Yo creo que todo lo que predica el amor romántico del que son muy partícipes Disney, las comedias o los dichos como el del clavo... no es más que una manera de alienar a las personas en que no son suficientes, que tienen que buscar constantemente una media naranja que les complete. Nos intentan hacer creer que las personas se pueden sustituir como cromos y que no es importante hacer introspección y evaluación de daños después de una ruptura... Eso entre otras miles de cosas que me parecen de lo más desagradables.

¿Y qué tal la fusión con Fran Perea? ¿Cómo surgió el proyecto de hacer cultura juntos?

Fran y yo nos conocimos en el rodaje de la segunda temporada de El Vecino. Nos hicimos muy amigos y compartimos nuestros libros además de grandes conversaciones.

Yo siento gran admiración por él y en mis vacaciones en Galicia se me ocurrió proponerle hacer un formato en el que yo presentase mi último libro y él hiciese concierto. Me dijo que sí al momento.

Creo que hemos conseguido montar un espectáculo realmente bonito.

En tiempos de covid-19, ¿es posible que la (buena) cultura sea un antídoto para la soledad y la tristeza?

En tiempo de covid y en cualquier tiempo, yo creo que la cultura nos salva de una realidad que no siempre es amable como es este caso actual. Por eso es tan importante, desde nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo.