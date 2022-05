En el Día Mundial de los Museos

Desde 1977, el ICOM ( International Council of Museums) creado en 1946, asociado a la Unesco, cuya finalidad es la organización y cooperación en el ámbito de la actividades relacionadas con los museos, celebra con carácter anual, el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos.

En ese marco, éstos ponen a disposición del público toda una serie de eventos definidos a partir de la particularidad de cada institución y programación, con el fin de recordar sus funciones, su razón de ser y los múltiples beneficios que aportan a la sociedad, entre ellos la abolición de las fronteras sociales, al ofrecer a todos los grupos que la integran contenidos determinados en sus diferentes grados.

Unidos por un tema central, diferente y elegido cada año, en esta ocasión EL PODER DE LOS MUSEOS, a lo largo del día y semana, todos sonarán al unisono para hacer más visible su existencia, diseñando actos en consonancia con su naturaleza, habilitando programas que estrechen la conexión con el público y faciliten una relación enriquecedora, educativa, con el aporte de valores estéticos con fines de una mayor sensibilización.

Planes especiales de acceso a las colecciones, gratuidad en la entrada, visitas comentadas o la ampliación de los horarios para acceder a salas e instalaciones, con la suma de otras actividades extras: conciertos, talleres, acciones experimentales..., constituyen una gran parte de programas y finalidades. Son momentos que instan a repasar y actualizar el papel que representa la institución con su histórica capacidad para la transformación, siempre vigilante y al tanto de lo que está sucediendo en la sociedad, puesta la mirada en los problemas que la afectan, inclusive anticipándose al futuro.

En esta situación, y con el foco puesto en el poder de los museos, los objetivos trazados se debatirán de igual manera, en la Conferencia General del ICOM de 2022, en Praga, que reunirá en el mes de agosto a profesionales de todo el mundo, e incluidos para la reflexión los siguientes asuntos: sostenibilidad económica y medioambiental, innovación tecnológica y digital, liderazgo y gestión, sociedad civil y construcción de la comunidad.

Galicia se suma de nuevo a los actos de conmemoración, y ya está anunciando por medio de sus museos atractivos planes. El Museo de Belas Artes da Coruña prepara unas jornadas de puertas abiertas con visitas musicadas a sus colecciones permanentes, conciertos y talleres compartidos en familia. El Museo do Pobo Galego propone asistir a la exposición Coreografías do facer, imaxes do traballo feminino, en Gustav Henninseng y la visita por el itinerario sonoro Son(em) peza, dirigida a personas adultas. El Museo de Pontevedra ha decidido resaltar la importancia que tiene su ubicación en el centro monumental de la ciudad, el arraigo en la vida cotidiana y el enriquecimiento que la proximidad aporta. Las personas que se acerquen al Edificio Castelao podrán disfrutar del vídeo O poder do museo, en este caso aplicado a la propia evolución de la institución. La Fundación Laxeiro dinamiza la figura del artista, esta vez dirigida a un público infantil, de entre 3 y 10 años, organizando un espectáculo de marionetas titulado Una noche con Laxeiro, con el objeto referencial de la pintura Trasmundo, puesto en escena por la compañía Titeresnatuacasa.

El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago ha elaborado un programa en base a talleres participativos y diferentes actividades enfocadas a un público variado, local y foráneo; talleres de cestería y visitas contadas especiales introducen al conocimiento del trabajo silencioso y de puertas adentro realizado por los especialistas. A todo ello se incorpora el estreno del documental divulgativo A Translatio, que puede verse de modo presencial, y a través de las redes sociales.

El Museo Gaiás añade a la celebración del Día Internacional de los Museos 2022 el programa ideado para conmemorar el 10º aniversario de su puesta en marcha, Baixo a pel do museo, y éste posibilita el acceso a los espacios interiores del edificio, asimismo válidos para el desarrollo de proyectos de diferente naturaleza, situados en zonas no accesibles al público, al que también convida a participar en las visitas comentadas de las exposiciones Xacobeo. As pegadas do Camiño y Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño. 1924-2020.