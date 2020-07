En marcha o programa da Xunta para aumentar o turismo seguro este 2020

No marco do programa Galicia destino seguro, a Xunta vén de pór en marcha unha campaña itinerante de concienciación que percorrerá a Comunidade durante o verán. Nela infórmase aos viaxeiros e aos propios galegos das medidas postas en marcha para garantir un turismo seguro no actual contexto sanitario, así como dos recursos turísticos dispoñibles na nosa Comunidade.

Román Rodríguez, visitou esta mañá a primeira das accións da campaña, en Santiago, onde se situou unha unidade móbil que funciona a modo de oficina de turismo na Alameda compostelana desde onde se achega información á cidadanía e aos turistas cunha mensaxe de responsabilidade, precaución e respecto no actual contexto sanitario que vivimos.

O espazo informativo aténdese por parte de profesionais da información turística e tamén difunde o destino, poñendo en valor recursos como o Camiño de Santiago, a paisaxe, a natureza, a enogastronomía ou o patrimonio cultural da comunidade.

Según indicou o conselleiro de Cultura e Turismo está previsto que a campaña percorra Galicia e que estea presente nas sete cidades galegas e municipios turísticos con maior densidade de poboación, que superen os 10.000 habitantes. Así, despois de Santiago continuará a súa xira en Ferrol e iniciará no vindeiro mes de agosto na capital da cidade de A Coruña.

Continuará o resto da campaña en localidades que incluirán destinos como A Mariña lucense, a Ribeira Sacra, así como varios destinos costeiros. En concreto está previsto que en agosto visite Ribeira, Rianxo, Betanzos, Lugo, Monforte, Sarria, Viveiro, Ourense, O Carballiño, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, O Grove, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Cangas do Morrazo, Vigo, Nigrán, Baiona e Tui.

Esta nova c campaña itinerante dará continuidade “á batería de medidas postas en marcha pola Xunta para garantir a seguridade e protección dos viaxeiros, traballadores e galegos no actual escenario.” segundo se extrae das súas declaración. Ademais enmárcase no plan de reactivación do sector turístico aprobado no mes de abril que inclúe accións para promover Galicia como un destino seguro, mesturadas con accións que axuden a xerar liquidez no tecido empresarial, alén de mellorar aspectos como o consumo.

En resume, conseguir recuperar na medida do posible unha certa normalidade previa á pandemia da covid-19.