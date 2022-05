Galicia Fórum Gastronómico traerá una ‘gastroxplosión’ de sentidos

Dispuesto a recuperar el espacio que le corresponde en la agenda de grandes eventos de gastronomía, Ana Trevisani, Pep Palau y Jaume von Arend presentaron ayer en A Coruña la próxima edición del Galicia Fórum Gastronómico, que se celebrará en la ciudad herculina del 25 al 27 de septiembre con nueva imagen y relevo en la gestión.

Así lo comunicaron sus promotores en una rueda de prensa en el hotel NH Collection Finisterre a la que asistieron Nava Castro, directora de Turismo de Galicia; Juan Ignacio Borrego, primer teniente de alcaldesa y concelleiro de Turismo, Xosé Regueira, vicepresidente de la Deputación da Coruña; y Manel Pérez, director Trade Marketing & RRPP en Hijos de Rivera, una de las principales empresas colaboradoras.

La feria regresa con más fuerza que nunca para convertirse en espacio de negocio para las empresas del sector foodservice y en punto de encuentro para todos los profesionales de la gastronomía.

Del “relevo natural” habló Jaume von Arend, uno de los ideólogos del proyecto junto a Pep Palau, para quienes es una “transición muy meditada y consensuada” y en la que pasarán el testigo a Ana Trevisani, “quien creció con nosotros y conoce el proyecto desde la primera edición”.

El congreso se convierte así en Galicia Fórum Gastronómico, pensado para “conservar lo mejor de estos 20 años de Fórum”, pero “siendo más ambiciosos”, tal y como señaló Ana Trevisani, que aprovechó para confirmar que tanto Pep como Jaume seguirán formando parte del equipo,

De Fórum , del que todavía se está trabajando en el programa, destacó sus bases, un “evento MICE en sentido completo; un espacio de networking, de formación, de transmisión de conocimiento, de investigación en conceptos y formatos, de exposición de nuevas ideas, de compromiso con la innovación...” y su “deber moral” de “absorber ese bagaje” pero yendo un paso más allá.

“Creemos firmemente en el poder de Fórum de contribuir al desarrollo de la Galicia gastronómica”, dijo, “en el apoyo comercial que puede suponer para sus empresas y el altavoz que puede ser para la proyección del talento de nuestros cocineros”.

Además de dar a conocer la nueva imagen de Galicia Fórum Gastronómico, Ana Trevisani aprovechó su intervención para agradecer las aportaciones de sus colaboradores y las de los patrocinadores, entre ellos Estrella Galicia, Aceites Abril, Pimentón de la Vera, Arrojo, Josmaga, Makro, Repagás, Sammic o Chef Works, y el de las instituciones.

Por su parte, Manel Pérez Piñón señaló que “el Fórum es el escaparate ideal para promocionar el producto y la tierra de Galicia como ventana al mundo”.

INSTITUCIONES. Xosé Regueira recordó que “desde a Deputación xa levamos anos traballando coa filosofía de que a alianza entre turismo e gastronomía é fundamental para promocionar a marca Galiza”, e hizo un rápido repaso por los 20 años de vida del Fórum, haciendo hincapié en que “durante estas dúas décadas pasamos dunha situación en que Galiza era coñecida por ter un produto de primeira calidade, contrastado e do que ninguén dubidaba, para pasar a ser unha terra dunha gastronomía de primeiro nivel”.

Además, Xosé Regueira habló en su intervención de la unión institucional, asegurando que “os esforzos de tres administracións tamén forman parte da alianza que precisa a marca turística deste país”.

Y precisamente convencida de que “Galicia é un reclamo gastroturístico”, Nava Castro habló de esa Gastroxplosión de la que habla el nuevo Galicia Fórum Gastronómico, una palabra que “o transmite todo e convida a estar atentos a esa explosión de sentidos”.

Finalmente, Juan Ignacio Borrego cerró la ronda de intervenciones afirmando que “buscamos consolidar un modelo que nos converterá no gran referente do norte do país”, reafirmando el apoyo desde el Concello con el “turismo de grandes eventos e o turismo gastronómico, que converxerán nesta nova edición do Fórum Gastronómico”..

La presentación, que tuvo lugar en el NH Collection Coruña Finisterre reunió a patrocinadores, medios de comunicación y reconocidos cocineros.