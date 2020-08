Galicia resistiu un 22 % mellor que España a caída do turismo en xullo

A evolución do turismo en Galicia foi en xullo 22 puntos superior á media española, segundo se desprende dos datos feitos públicos onte polo Instituto Nacional de Estatística (INE). En concreto, o descenso da demanda hoteleira na comunidade foi do 51 % fronte ao 73 % do estado.

Os establecementos hoteleiros galegos recibiron no sétimo mes do ano un total de 257.870 turistas, o que sitúa a Galicia como a quinta comunidade con maior volume. Estes viaxeiros realizaron preto de 600.000 pernoitas, en concreto 598.513. A nivel de mercado, o turismo de proximidade continúa a ter máis relevancia nos viaxeiros en Galicia, xa que o nacional gaña presencia fronte ao internacional, máis afectado polas restricións de mobilidade. En concreto, o peso do turismo interno medra oito puntos de media e o turismo nacional sube tres. O internacional cae ata 11 puntos.

En xullo foi especialmente importante a reactivación da oferta hoteleira debido ao notable aumento no número de negocios que permaneceron abertos, un total de 1438, é dicir, 808 máis que no mes de xuño, mellorando ostensiblemente e aproximándose aos números de fai un ano, cando houbo 1.749 establecementos abertos, polo que Galicia ofertou o 85 % das prazas que tiña dispoñibles.

A nivel territorial, no que atinxe á comparativa por provincias, a caída da demanda foi do 43 % en Ourense, do 47 % en Pontevedra, 53 % na Coruña e do 63 % en Lugo, a comunidade máis golpeada pola pandemia da covid-19. Asemade, o INE permite este mes analizar algúns parámetros económicos que indican que as tarifas hoteleiras descenderon levemente neste mes, un 0,7 % en particular, o que denota que nos estamos aproximando a unha certa estabilidade, con prezos medios que se mantiveron, a grandes trazos, semellantes aos de xullo de 2019 malia a situación sanitaria reinante.

A propósito destes datos, o conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez, subliñou o “enorme esforzo” que o sector turístico galego está a facer este verán para recuperar a actividade. Malia que, como sinalou, “a todos nos gustaría que os datos fosen outros”, destacou o traballo que están a desenvolver os profesionais desta industria para lograr situar á comunidade 22 puntos por encima da media española, no momento de maior dificultade que se recorda, tras varios anos cun sobresaínte crecemento cualitativo.

Neste sentido, lembrou que a Xunta de Galicia coñece as dificultades que está a vivir o sector turístico e, ante este difícil situación, mantén o seu compromiso por reforzar a colaboración público-privada. Así, o Goberno autonómico e o sector levan meses traballando en varias liñas simultáneas no marco do plan de reactivación do sector turístico, que inclúe medidas como o programa Galicia destino seguro, dotado con 8M€ en distintas liñas de acción, ou o Bono Turístico, que está a funcionar con éxito, pois xa foi solicitado por máis de 12.000 persoas, e supón unha inxección directa de 5 M€ ao tecido empresarial.