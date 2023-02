Gisela tuvo un idilio con Bustamante

Han pasado 22 años del estreno de Operación Triunfo en Televisión Española, el talent show de mayor éxito en la historia. Y ahora nos enteramos de que la catalana Gisela Lladó, que quedó en octava posición, mantuvo una relación con David Bustamante. Durante su visita al programa El Circ, de 8tv, la cantante reconoció que todo comenzó «como un tonteo de jovencitos», asegurando que la relación duró dentro y fuera del concurso. «Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación», dijo, sobre los motivos que les llevaron a llevarlo en secreto durante tantos años. «Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas», recordó, aunque no confirmó si tuvieron relaciones sexuales en la Academia. «Eso no te lo diré porque cada uno... No lo diré porque no me apetece», dijo.

La cantante que ha puesto la voz en películas de Walt Disney como Pete r Pan, Frozen y Desencantada, guarda buenos recuerdos de su historia con el cantante cántabro (que en la pasada temporada estuvo en el teatre Tívoli de Barcelona protagonizando el musical Ghost), reconoce que actualmente no son amigos ni tienen ningún tipo de relación. Incluso bromeó con la idea de hacer una canción con Bizarrap como ha hecho Shakira. «No es que haya reproches, pero siempre hay cositas que explicar...», dejó caer entre risas.

Gisela lleva siete años de relación con su pareja, el fotógrafo José Ortega. Mientras, Bustamante, tras su sonada ruptura con Paula Echevarría, esta saliendo con Yana Olina, bailarina rusa a la que conoció en 2018 en el programa Bailando con las estrellas de TVE.