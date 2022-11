‘God of War Ragnarök’ sale hoy a la venta e incluye más de 70 opciones de accesibilidad

El videojuego ‘God of War Ragnarök’, disponible para PS4 y PS5, sale a la venta este miércoles y, entre sus novedades, incluye más de 70 opciones de accesibilidad y adaptación que permiten su uso y disfrute a las personas con discapacidad.

El videojuego, evaluado en el marco del proyecto de videojuegos accesibles Ga11y de Fundación ONCE, ha sido presentado este martes por Sony Interactive Entertainment España y Ga11y del Grupo Social ONCE en la sede ‘Por Talento Digital’ de Fundación ONCE. Ha sido desarrollado por Santa Monica Studio.

“Jugar es más accesible que vivir. Yo voy por la calle y nadie me dirige ni me ayuda; sin embargo, el sistema de navegación asistida en el videojuego me dirige al punto que quiero llegar y los sonidos me ayudan a llegar al objetivo”, ha destacado en rueda de prensa el profesor de accesibilidad del curso de desarrollo de videojuegos y el promotor del proyecto ‘Videociegos’, Sergio Vera, que tiene ceguera total.

“Antes, nos daban medidas de accesibilidad y podíamos activarlas o desactivarlas, pero con el nivel de asistencia podemos aplicar un grado mayor o menor, principal novedad dentro de las mas de 70 medidas de accesibilidad”, ha añadido por su parte el experto en accesibilidad de videojuegos y responsable del programa Ga11y de Fundación ONCE, Kike García.

García ha destacado que intentan con esta iniciativa “que las personas sin discapacidad se sensibilicen y comprendan los derechos de las personas con discapacidad”. “Para nosotros. el mundo del videojuego también es arte, lenguaje y cultura mas allá de un entretenimiento. Desde hace ya tres años, estamos haciendo distintas acciones para promover la inclusión en el mundo del videojuego”, ha subrayado.

En el evento también han participado los actores Rafael Azcárraga y Ramón Arana --quienes han dado voz en castellano a dos de los personajes, Kratos y Atreus, protagonistas de ‘God of War Ragnarök’--, que han destacado la importancia del doblaje como medida de accesibilidad para, por ejemplo, jugadores con baja visión.

“El doblaje no solo es una herramienta de traducción y localización de una obra audiovisual si no que también es un herramienta de accesibilidad, para que cualquiera pueda disfrutar de un producto audiovisual tenga la discapacidad que tenga” ha señalado Arana.

“ME DA LA VIDA”

La rueda de prensa también ha contado con testimonios de jugadores con discapacidad como el creador de contenido Mayorz87, con discapacidad física. “Que pueda cambiar todos los botones del mando es algo que a mi me da la vida”, ha afirmado.

“Ha sido muy distinta la experiencia con la accesibilidad. Para ser Santo tenías que hacer un milagro, y este juego es un verdadero milagro. Con el glosario de sonidos que sepa que hacer, no hay palabras. Poder jugar lo que quieras y cuando quieras, eso no tiene precio” ha concluido Vera.



MADRID. E.P.