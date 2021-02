Goyanes impidió la carrera de Marisol en Hollywood

Lágrimas sobre la rosa. Parece imposible pero ya han pasado casi sesenta años de aquel fabuloso contrato que la productora de Hollywood Columbia ofreció a Manuel Goyanes para quedarse con Marisol como estrella en exclusiva y poder hacer de ella una nueva Shirley Temple con ojos azules.

Sucedió, como ella misma me contó en su momento, después de rodar la película “Ha llegado un ángel”, dirigida por Luis Lucia, en la que compartió reparto con Isabel Garcés y un jovencísimo Carlos Larrañaga. Marisol ya había triunfado en medio mundo con “Un rayo de luz”, dirigida también por Lucia. Esa película en la que se descubría para la pantalla grande a la actriz malagueña le había abierto las puertas del cine con mayúsculas convirtiéndola en un fenómeno cinematográfico-musical a la altura de las estrellas americanas. Aquel primer trabajo en el cine le hizo obtener un reconocimiento en la Mostra de Venecia y una abrumadora acogida del público de sociedades muy distintas que se rindieron al arte y al encanto de una niña que era un verdadero animal cinematográfico, como diría posteriormente Orson Welles. Aquella propuesta sucedió después de uno de sus primeros viajes por Estados Unidos orquestados para promocionar sus filmes donde tenía una agenda de compromisos profesionales que resultaba impactante para cualquiera.

Goyanes sabía muy bien lo que hacía y consiguió crear un merchandising alucinante alrededor de ella que ni hoy en día tienen las grandes estrellas: Libros de cuentos, revistas, recortables, álbumes de cromos, banderines.... hasta su propia muñeca tenía Marisol.... Marisol cocina, Marisol recita, Marisol viaja... una maquinaria que generó una gran fortuna muy difícil de cuantificar ya que se obtuvieron ingentes dividendos en todo el mundo. En esos primeros años la productora Columbia quiso comprarle ese contrato a Goyanes para llevar a la niña de su mano y a su manera. Marisol visitó los estudios y la productora insistió de manera reiterada durante mucho tiempo. Aquella niña lo tenía todo para seguir conquistando el mundo y la productora puso un cheque en blanco a Goyanes para que la pusiese en sus manos. Goyanes sabía lo que tenía con Marisol y jamás pensó en ceder a su estrella. Sabía que el éxito y la fortuna estaban asegurados para mucho tiempo. En sus propias palabras Pepa me decía:”....Yo fui a una reunión con los productores de la Columbia. Estuve en Hollywood en el despacho y aquellos señores dijeron que querían comprarle el contrato y este señor dijo que de ninguna manera. Ellos propusieron que me llevaban ya allí a vivir para aprender inglés y todo eso... y este hombre dijo que de ninguna manera...”



Una estrella juvenil de dimensión internacional

Lo que todavía me provoca escalofríos es escucharla hablar de lo que ella sentía al convertirse en una estrella infantil con esa dimensión internacional, algo que tuvo que asumir en muy poco tiempo. Pepa hablaba así: ”Yo no era consciente para nada. Yo envidiaba a todas las niñas que vivían normales, la vida que hacían, estar con sus padres, jugar...lo que hacía yo antes de irme de mi casa....no te das cuenta de esa dimensión; sobre todo, cuando te aíslan de tal manera que no tienes acceso a tocar la calle.”

Marisol visitaba las ciudades más importantes del mundo actuando en los programas estrella de las cadenas de televisión como “The Ed Sullivan Show” en este programa mítico obtuvo un gran éxito. Así recordaba ella la primera vez que visitó New York: “....Yo era muy chica y, claro, todo me parecía normal. Yo que sé.... Cuando llegué a New York me preguntaron si me gustaba más Málaga o New York....yo dije que Málaga... y me llevé la bronca más grande del siglo...”

Aquellas largas giras que duraban meses la llevaban de un continente a otro. En un año llegó a coger más de 50 aviones. El impacto de Marisol en Japón fue muy grande. Allí tenía una importante corte de seguidores. En sus propias palabras:”...Allí llegué a hacer anuncios de chocolates en japonés.... Grabamos un disco entero con canciones japonesas con unas orquestas maravillosas que tienen e hice pases de modelos en un desierto que me llevaron....aprovecharon bien la estancia...Fueron dos meses. Fue muy interesante. Mucho. Me querían comprar los vestidos de flamenca y, claro, me veían tan rubita...tenía quince años. Querían comprarlo todo... las guitarras, los vestidos.... Fue una especie de alboroto grande allí.”

En todas aquellas películas el compositor Augusto Algueró, entonces marido de Carmen Sevilla, tuvo un papel fundamental al componer temas de moda para la estrella juvenil que se ajustó perfectamente a ese tipo de melodías con los ritmos de aquellos momentos. Muchas de aquellas canciones forman ya parte de la historia popular de nuestra música. Pepa recuerda a Augusto: “Yo siempre digo que llegué a Madrid sabiendo cantar flamenco hondo de mi tierra y tenía que cantar “moderno”, como ellos decían. La primera persona que vi fue a Augusto. Me dio un beso tan grande....estuvo tan cariñoso, que me quitó todo el miedo. Estuvo conmigo...el padre era igual. Aparte, era mi compadre. He bautizado a su hijo.”



La magia de Antonio

El bailarín Antonio, con el que Marisol rodaría “La nueva cenicienta” dirigida por George Sherman, tuvo también una importancia vital en aquellos primeros años de intenso aprendizaje. Pepa Flores afirmaba: “La primera persona casi a quien me enseñaron fue a Antonio, el bailarín, en casa de Goyanes. Yo creo que fue el segundo día. Eran muy amigos y lo hizo llamar para que yo cantara y esas cosas... y para ver lo que pensaba Antonio. Se sorprendió mucho y dijo: “Manolo aquí hay futuro, aquí hay futuro”...Para mí era, yo que sé, como Dios, porque a mí lo que más me encantada era bailar. Me ha gustado bailar toda la vida. Ni actriz ni nada de nada... bailarina. Y cuando yo lo veía, yo me olvidaba de mí. Ese hombre bailaba para mí en un estudio enorme y hacía maravillas y a mí me parecía que estaba, yo que sé, en otra dimensión.”

Desde el primer momento Marisol comenzó a recibir clases intensivas de todo tipo: profesores de canto, de baile, de dicción, pero ella afirmaba: ”Sabes lo que pasa, me gustaba muchísimo montar a caballo. Lo primero que me enseñaron cuando llegué a Madrid fue a montar a caballo e inglés.” Los horarios no tenían fin...

La preproducción de sus películas y los rodajes se proyectaban en un largo período que comenzaba con una promoción muy grande antes de que comenzara el rodaje. La expectación estaba asegurada. Las revistas y periódicos anunciaban y hablaban de la que sería su próximo filme aprovechando y dosificando cada uno de los detalles. Pepa Flores me comentaba: “Se tardaba mucho, no te creas. Se tardaba un año en cada película, en prepararla y todo eso. Eran películas que entonces eran las más caras de coste. Costaban muchísimo dinero y se planeaban de tal manera para que saliera lo que ellos querían que saliera...”



Las estrellas y Marisol

En todos esos años Marisol tuvo la oportunidad de conocer a las estrellas más importantes del panorama artístico internacional. Con Audrey Hepburn estableció una bonita relación que nunca olvidó. “Audrey era mujer encantadora. Fíjate que nos cortábamos las dos el pelo en el mismo peluquero. Estábamos allí en su casa donde estaba yo también. El peluquero era Alexandre y nos cortaba a las dos el pelo. Era una tía maravillosa, sencilla....encantadora...”

Alain Delón fue uno de los actores que más impresión le causó. “Yo no sé que nos pasó a mi madre y a mí. Te digo a mi madre y a mí porque éramos uno. Yo nunca me he deslumbrado por nada. Yo creo que ya viene implícito en nuestra cultura o venimos de los árabes que te dicen que es así. Yo me acuerdo que lo que más me impresionó fue ver a Alain Delón porque cuando ya era Marisol dormía con una fotografía suya debajo de la almohada. Luego, hicimos “Cabriola”, y en los Estudios Roma estaba Alain Delón haciendo una película con Claudia Cardinale, y en una de estas, yo estoy doblando y me dice Mel Ferrer: “Ven, que te voy a presentar a un amigo....” Cuando lo vi de frente, me quería morir. Era mi ídolo, me quería morir...”

Tanto trabajó Marisol en esos primeros años que tuvo importantes problemas que la llevaron a quedarse sin voz. Ella es clara y rotunda: “Piensa que me quedé sin voz antes de hacer “Las cuatro bodas”. Me quedé muda. No podía hablar. Claro que de eso no se enteró nadie. Entonces, la voz que tengo ahora me la pudieron sacar por una cantante de ópera maravillosa que se llamaba Lolita Rodríguez de Aragón, que ya no está, que ya murió. Estuve dos años estudiando ópera para poderme sacar el sonido que tengo ahora porque era imposible. El Instrumento se rompió. Se rompió.”



Una gran profesional

La profesionalidad de Marisol llegaba a tal punto que ponía incluso en riesgo su salud. No tenía medida. “Cuando estaba rodando “Caso Cerrado” estaba con mi hija Celia, que tenía entonces dos años, y estaba haciendo patatas fritas con la niña a un lado y se me cayó todo el aceite hirviendo en una pierna. No dije nada... el primer día no dije nada, el segundo día tampoco y el tercero me vendó de mala manera la chica que estaba en casa. Aquello se estaba pudriendo. Imagínate, sin un duro para hacer esa película...... Yo me quería morir...... Es que yo no quería que pasara esto. Quería seguir trabajando...porque sabía que Juan Caño no tenía dinero y que la película se estaba haciendo por el interés nuestro y el trabajo nuestro. Y sabía que esto no podía pasar.”

No sabemos cómo hubiese sido su carrera desde Hollywood, desde España ha conseguido convertirse en un mito cinematográfico de profunda dimensión social. En el silencio la magia de las luces y las sombras.

José Aguilar