¿Hacia dónde nos llevan?

Me gustó una reflexión que hizo el otro día Pepe Álvarez, a la sazón líder del sindicato UGT, a cuenta de las veleidades del Gobierno y, en particular, del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, últimamente muy aficionado a los globos sonda.

Decía el sindicalista que el Ejecutivo debería pensar en invertir en lugar de recortar.

Sinceramente, no podía estar más de acuerdo, porque las palabras de Álvarez tenían como eje el “ligero ajuste” que el ministro anunció la pasada semana para las pensiones de jubilación de la generación del baby boom, o sea, yo y unos cuantos millones más de trabajadores que después de descornarnos durante años y cuando estamos a las puertas del retiro llegue este señor y nos diga que o dejamos que nos quiten un poquito de dinero o que trabajemos un poquito más.

Y esto lo dice uno de los miembros más ricos del Gabinete de coalición, monetariamente hablando.

Sí, ya sé que esto último es demagogia, pero déjenme que me desahogue un poco, el derecho al pataleo.

Sé que para ustedes, lectores, que esperan los domingos un artículo distendido, relajado, humorístico si acaso, les debe de resultar harto aburrido que hable tan a menudo de la jubilación actual y del panorama que se les augura a las generaciones venideras cuando les llegue la hora de convertirse en clase pasiva.

¿Pero no es esa, también, función del periodista, estar ahí martilleando una y otra vez con la matraquilla de lo que la sociedad demanda que se cambie o se mejore; de incidir, presionar y, si cabe, hasta molestar a los responsables públicos para sacarles de su error o, en su caso, hacerles entrar en razón?

Pues eso, que Pepe Álvarez muy acertadamente, y como un servidor también dijo más de un domingo -perdonen la inmodestia-, en lugar de castigar a los pensionistas lo que hay que hacer es pensar en algún medio que incremente el empleo de calidad entre los jóvenes para que puedan cotizar los años necesarios para que el día de mañana puedan ser perceptores de su renta de jubilación y, a la vez, contribuyan con su trabajo al mantenimiento de las pensiones actuales y futuras.

Claro que es más fácil recortar, sangrar, exprimir a los que tienes más a mano, ya trabajando desde hace décadas, en lugar de idear cómo invertir estructural y adecuadamente los miles y miles de millones que nos van a llegar de Europa para la reconstrucción tras la pandemia.

Y eso que hasta el propio Pedro Sánchez habló de la necesidad de incrementar la inmigración, también como mano laboral y por tanto contribuyente para el sistema público de pensiones; de incentivar el crecimiento demográfico, en definitiva, de preparar al país para el futuro.

Pero claro, eso lo dijo no hace mucho en uno de estos foros sobretitulados grandilocuentemente para un tiempo en el que él, afortunadamente, ya no estará: La España del año 2050.

Y mientras nos hablan de recortes, de ajustes, de reducciones, tenemos que ver cómo los dineros públicos se dilapidan como si fuéramos un país infinitamente rico y tonto, con recursos sin fondos y nuestros pozos de petróleo -¿cuáles?- no dieran a basto a bombear oro negro.

Si no, ya me dirán de los diez millones que se saca el Govern catalán para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a los delincuentes del procés. Sí, delincuentes, porque aunque hayan sido indultados no fueron amnistiados y sobre ellos pesa una condena firme y avalada por los altos tribunales.

Porque ese dinero también es de todos los españoles: suyo, tuyo, de vosotros, de ellos.

¡Y mío!, al menos mientras Cataluña no sea independiente, y eso, mientras no se reforme la Constitución y votemos todos sobre la cuestión, no será posible.

La pasada semana titulé esta página El mejor país para muchas cosas, y no me arrepiento. Pero lo cierto es que para otras muchas, también muy importantes, no estamos en los mejores lugares.

Y la verdad, yo quiero más, quiero que nos vean como los mejores, los más listos, los más avanzados, los más solidarios, los que mejor gestionan y gobiernan; que nos consideren como un país donde la gente es feliz, de verdad de la buena, no como la felicidad de los ránquines esos, que dicen que los más felices del mundo son los finlandeses y los islandeses.

Eso no es posible, ¿verdad?

Un sitio donde hace un frío del carajo, no hace sol, todo el mundo está metido en casa, donde no se puede ir a la playa ni salir de cañas o de copas por las noches...

Eso no es felicidad.

Y aunque nosotros podríamos estar muy cerca de ella, casi acariciarla, hay quien está empeñado en impedirnos alcanzarla.

¡Qué pena!