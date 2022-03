Homenaxe a Cunqueiro polo 41 aniversario do pasamento do escritor

Mondoñedo (Lugo). O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou onte nos actos que o Concello de Mondoñedo e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro organizaron para homenaxear ao escritor mindoniense no 41 aniversario do seu pasamento.

As iniciativas, que comezaron cunha ofrenda floral ante a tumba do célebre escritor, seguiron no Auditorio Pascual Veiga, onde tivo lugar a presentación aos medios do documental Cunqueiro. A grande ilusión, o maratón de lectura de obras do autor e, por último, a presentación do I Premio Álvaro Cunqueiro de Novela, que conta co patrocinio da Consellería de Cultura.

O secretario xeral de Política Lingüística referiuse a Cunqueiro como “un dos máis brillantes artífices da literatura galega” e explicou que 41 anos despois do seu pasamento, “o xenial autor mindoniense, mestre das letras galegas, volve sorprendernos e admirarnos. O documental amosa como levou ata as súas últimas consecuencias, e desde logo moito máis aló dos límites da narrativa, a súa faceta de fabulador, de creador de mundos e de personaxes”.

Canda o representante da Consellería de Cultura tamén participaron nesta homenaxe o alcalde e a tenente alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero e Elena Candia; o director do documental e o director de Ouvirvos, Roberto Conde e Xosé Aldea; o coordinador de actividades e publicacións da Casa Museo Álvaro Cunqueiro, Armando Requeixo, e o director da Editorial Galaxia, Francisco Castro.

Recordo desde a Xunta. A Consellería de Cultura colaborou nestes actos de homenaxe a través do documental Cunqueiro. A grande ilusión, elaborado por Ouvirvos e dirixido por Roberto Conde ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22.

Esta curtametraxe divulgativa investiga sobre a obra poética do autor de Merlín e familia co obxectivo de reconstruír o capítulo máis descoñecido da vida de Cunqueiro e pode verse no Portal da Lingua Galega, así como na canle de Youtube da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Tamén o I Premio Álvaro Cunqueiro de Novela conta co apoio do Goberno galego, así como da Editorial Galaxia, que publicará as obras gañadoras do certame. redacción