Inaugurada ‘Galicia Futura’ no Gaiás, a exposición que explora que queremos ser

A exposición ‘Galicia Futura’, que se inaugurou este mércores na Cidade da Cultura, explorará as ideas e os fitos innovadores do coñecemento galego actual para “entender” o futuro da sociedade galega, “onde vai e onde quere ir a Comunidade”.

A mostra, que poderá visitarse entre o 14 de xullo e 9 de xaneiro do ano próximo, pecha a programación do Gaiás con motivo do Xacobeo 21-22, que comezou coa exposición De Nós a Nós, e á que proseguiu Faraón: Rei de Exipto e-que aínda pode visitarse.

No acto de inauguración participaron o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, xunto á directora da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo; os comisarios da mostra, a química e divulgadora científica Deborah García Belo e o historiador de arte e divulgador cultural, Miguel Ángel Cajigal Beira -máis coñecido como O Barroquista-; o alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo; e o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez.

“A exposición explorará o que seremos e o que queremos ser”, indicou a directora do Gaiás, que destacou ademais que toda a mostra está explicada de forma moi divulgativa, de forma que sexa accesible para todo o mundo.

‘Galicia futura’ reúne a 50 artistas de todos os campos do coñecemento -arte, ciencia, música, tecnoloxía, literatura, medicina, cinema e literatura, entre outros- que se encargan de “analizar” os fitos innovadores de cada campo, ilustralos e mostralos segundo o seu ámbito de acción e, en base a iso, “establecer camiños” que indiquen cara a onde se dirixe a sociedade galega.

Os comisarios resaltaron que non se trata dunha exposición “futurista, de ciencia ficción”. “Dá unha imaxe xeral do que se está facendo en Galicia e do que se vai a facer. Son cousas que son reais agora mesmo, que están en proceso. Algunhas delas sacámolas do laboratorio practicamente”, comentou García Belo, que foi consultada por Europa Press.

“É unha exposición viva, sobre o que se está desenvolvendo no presente porque o futuro faise grazas a iso, ao que se realiza agora, apuntou Cajigal, que subliñou ademais que é unha exposición “provocativa, desafiante”.“O ob-xectivo é intrigar á xente para que queira saber máis”, sinalou o historiador de arte.

A mostra “derruba” as fronteiras do coñecemento e establece un “vínculo sentido” entre ciencias e letras, entre todas as formas de coñecemento, que se “mesturan” para axudar a entender ao espectador o futuro que vén en Galicia, “un futuro sen complexos, que mira á tradición e ao pasado, e que traballa desde a identidade”, comentou Cajigal.

O divulgador cultural destacou que outro dos obxectivos era “reivindicar” a toda unha nova xeración de artistas e científicos, “que ás veces parecen esquecidos pola súa mocidade”, e unilos a outros con máis experiencia e traxectoria.

Así, o visitante atopará na exposición obras de Oliver Laxe ou Marta Pazos, pero tamén de Maruja Mallo. Algunhas destas pezas foron creadas expresamente para a exposición, o que, en palabras de Cajigal, foi “o máis complexo, pero o máis agradecido”. “Achega sentimento, que marca se a exposición deixa pegada en quen a ve ou non”, sinalou.

O presidente da Xunta, encargado de inaugurar a exposición, reivindicou o “cambio tranquilo” que representan os galegos no devir da historia, “capaz de sintetizar tradición e progreso”.

“Evolucionamos constantemente. Cada día, cada momento, a sociedade, a cultura, a economía galega, transfórmanse e fano sen convulsións nin rupturas”, sinalou Feijóo, que incidiu en que as transformacións máis profundas na esencia dunha comunidade son aquelas que involucran a todos individuos que a forman.

Nesta liña, o titular do Executivo galego destacou que a historia de Galicia é “a historia dun cambio exitoso” e a unión entre “tradición e progreso”sostén “o mellor” do pasado da comunidade.